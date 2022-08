“Me trataron como un delincuente”, jugador colombiano lanzó dura acusación en contra del Rayo Vallecano

El comienzo de temporada para el Rayo Vallecano ha sido inmejorable en España. El conjunto del colombiano Radamel Falcao García se encuentra en las primeras posiciones del campeonato después de sumar una victoria y un empate en sus dos primeras presentaciones. Este arranque ha vuelto a despertar las ilusiones de los hinchas rayistas que sueñan con volver a disputar un torneo a nivel europeo.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para el conjunto de la ciudad de Madrid, pues en las últimas horas, una fuerte acusación se ha conocido por parte de un jugador que hizo parte hasta el martes pasado de la plantilla. Se trata del colombiano Iván Mauricio Arboleda, arquero que terminó su contrato con el club a pesar de estar vigente hasta el año 2024.

En un comienzo, se aseguró que Arboleda tomó otro rumbo por la falta de oportunidades en el club, donde no vio un solo minuto desde su llegada. Pero el cafetero contó este viernes los verdaderos detalles de su salida, generando revuelo por sus fuertes declaraciones.

“No son días fáciles los que me han tocado en estos últimos meses, pero siento la necesidad de contar la verdad de lo ocurrido para que todos sepan y entiendan el por qué de la decisión que me vi obligado a tomar”, aseguró de entrada el golero que tuvo paso por el fútbol argentino.

Iván Mauricio Arboleda - Foto: Getty Images

“Tengo el sueño de jugar y triunfar aquí en Europa por el desafío deportivo y porque quiero seguir apoyando a mi familia. Con esa ilusión me propusieron sumarme al Rayo Vallecano, pero al llegar me di cuenta de que los números del contrato no eran los acordados, así fue, entonces que decidí buscar otro club para poder competir y el Rayo Vallecano acordó con Newell’s. Fui obligado a desistir de cierto dinero para llegar a Newell’s”, contó Arboleda.

Tras su temporada con Newell´s de Argentina, equipo donde fue titular en varios juegos, Arboleda contó el maltrato que recibió por parte de la directiva del Rayo Vallecano, asegurando que lo trataron de “delincuente”.

“Al volver a Madrid los dirigentes del Rayo Vallecano me trataron como si fuera un delincuente, me faltaron al respeto y llevo casi dos meses viviendo de mis ahorros. No tuve otra salida que solicitar quedar libre para poder seguir ejerciendo mi profesión deportiva”, contó el portero.

Finalmente, Arboleda aseguró que su mayor reto es volver a la élite del fútbol con el fin de tener la oportunidad de vestir los colores de la Selección Colombia.

“El fútbol es lo que más amo, junto a mi familia, y me lo han quitado. Quiero competir para sentirme vivo, para sentir el futbolista que soy y porque deseo volver a la Selección Colombia y defender nuevamente los colores de mi país, por eso necesito estar nuevamente bajo los tres palos y la única manera de conseguirlo era solicitando la libertad de acción para que a partir de ahora pueda continuar con mi carrera, persiguiendo los sueños que tengo desde niño y por los que siempre voy a luchar”, concluyó.

Arboleda atajó un total de siete partidos en su última temporada en el fútbol argentino, siendo el último el pasado mes de mayo cuando disputó un duelo ante Gimnasia y Esgrima de la Plata.

Ahora el golero colombiano espera conseguir un nuevo rumbo en su carrera deportiva, pues se encuentra en condición de agente libre.