¿Messi deja al PSG por el Barcelona? Se levanta ola de rumores en Europa sobre el futuro del argentino

La ‘Pulga’ aún no renueva su contrato en Francia y siembra la duda sobre el equipo en el que jugará la próxima temporada.

Con el Mundial en el bolsillo después de tanto buscarlo, Lionel Messi regresó al París Saint-Germain sabiendo que se hablará de su futuro en los próximos seis meses. El ‘10′ tiene contrato hasta mediados de este año y existe la posibilidad de extender uno más, sin embargo, en Barcelona sueñan con la posibilidad de un ‘último baile’ antes del retiro.

El argentino ya avisó que probablemente no estará para el Mundial de 2026, lo que implica que antes de ese plazo dará un paso al costado y tomará la decisión del retiro. Eso deja en las cuentas apenas el máximo de 3 temporadas activo, que podrían convertirse en 2 si activa la cláusula de renovación que acordó a su llegada al PSG.

Esa es la opción más sencilla que se le presenta ahora mismo en el panorama, aunque desde suelo catalán aseguran que se lo está pensando más de lo normal. “La renovación de Leo Messi con el PSG no está tan clara. La intención es no ampliar su contrato. La victoria en el Mundial hizo cambiar el pensamiento del futbolista y evaluar otras cosas para su futuro inmediato”, dijo el periodista Gerard Romero, reconocido por sus fuentes cercanas al Barça, en una reciente transmisión de Twitch.

Esta versión escaló hasta otros periodistas, que desmintieron la versión de Romero. El primero fue el italiano Fabrizio Romano, también famoso por sus primicias sobre los fichajes, que insistió en que las cosas están habladas de primera mano entre Messi, su familia y la dirigencia del cuadro parisino.

“La situación de Leo Messi no ha cambiado. Pronto se llevará a cabo una nueva reunión con el Paris Saint-Germain para discutir la duración del nuevo contrato y luego firmarlo. Leo planea seguir en París”, lanzó en su cuenta verificada.

Por ese mismo horizonte deambula la versión de Gastón Edul, el reportero que se hizo reconocido por sus entrevistas mano a mano con Messi durante el Mundial de Qatar 2022 y el icónico “¿qué mirás, bobo?” que lanzó en su micrófono. “Se va a dar una reunión con PSG”, insiste Edul, que habla sobre un acuerdo de palabra entre las partes para la continuidad de la ‘Pulga’ en el Parque de los Príncipes.

De momento, la posibilidad de que Messi vuelva al Barcelona no se ha tocado, más allá del cariño que tiene Messi por la que fue su casa durante tantos años y las recientes declaraciones del presidente Joan Laporta, en las que llenó de elogios al ‘10′ argentino.

Messi, el sueño de los culés

Lo cierto es que la relación entre Messi y Laporta no terminó de la mejor manera, pues su renovación con el Barcelona se cayó a última hora por decisión de propio presidente, que decidió dejarlo salir en busca de sanear la situación económica por la que atravesaba el club hace dos años atrás.

“Tuve que poner al Barça por delante del mejor jugador de la historia del fútbol. En esos momentos de ruina económica no pude retenerlo. Creo que era lo mejor para el club”, dijo en una reciente charla con la Cadena SER, en la que prefirió ‘regatear’ el clamor de los hinchas por entrar en la ‘puja’ de un posible regreso. “Ahora mismo es jugador del PSG y prefiero no hablar de él. Nosotros estamos centrados en el Barça”, dijo.

Sin embargo, no descartó que le gustaría verlo de vuelta en el Camp Nou, sabiendo que la situación financiera ahora ya es mucho mejor que antes. “Leo siempre formará parte de nuestro escudo y me gustaría que tuviera un final diferente del que tuvo. Hay varias opciones, pero me equivocaría si las dijera”, sentenció.