No lo descarten: Scaloni suelta ‘bomba’ sobre la presencia de Leo Messi en el Mundial de 2026

Argentina aún no pasa la ‘resaca’ por el título del Mundial de Qatar 2022, pero ya ha empezado a pensar en el futuro. Sabiendo que este año podrían iniciar las Eliminatorias, ha despertado el debate sobre la continuidad de Lionel Messi como cara del proyecto, teniendo en cuenta que su participación en la próxima Copa del Mundo no está confirmada.

Después de levantar el trofeo en Lusail, el propio jugador aseguró que ese había sido su último partido mundialista, no obstante, en el seno de la albiceleste creen que lo pueden convencer de otra participación más, que además sería récord absoluto en la historia del fútbol. “Sí, seguramente que sí (es mi último Mundial). Son muchos años para el siguiente y no creo que me dé. Y terminar de esta manera, es lo máximo”, dijo el ‘10′ en la previa a la final, versión que reiteró cuando ya tenía la medalla en el cuello.

Pasaron los días y Messi no se ha cansado de publicar fotos del momento que marcó su 2022, avivando las súplicas de los que quieren verlo una vez más defendiendo el título en 2026, cuando el Mundial se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, mucho más cerca para los aficionados de su país.

Antonela Rocuzzo es la esposa de Messi y mamá de sus tres hijos - Foto: AFP

Bajo esa premisa fue Lionel Scaloni, técnico de la albiceleste, el que dejó la puerta abierta a que el capitán esté presente en la lista de la próxima cita orbital. “Yo creo que sí, pero dependerá mucho de lo que él quiera. Esto depende de lo que vaya pasando en el tiempo, de que se sienta bien. Las puertas las tendrá siempre abiertas, él es feliz dentro de una cancha y para nosotros sería bueno”, dijo en entrevista desde Mallorca con el medio Radio Calvià.

Scaloni apenas estuvo unos días en Argentina después de la final, antes de partir a España, donde vive desde antes de su retiro como jugador. “Particularmente creo que no hacía falta que Messi gane un Mundial para ser uno de los grandes o el más grande. Pasa que siempre se le pide más”, agregó el estratega elegido por la IFFHS como el mejor del 2022 por encima de grandes nombres como Pep Guardiola y Carlo Ancelotti.

Lo único que el atacante del PSG ha dejado claro es que quiere estrenar el parche de campeón mundial, es decir, que estará presente en los primeros duelos de las Eliminatorias y probablemente en la Copa América 2024 que, curiosamente, se disputará también en Estados Unidos como el Mundial de 2026.

Scaloni seguirá contando con él para las convocatorias de este año, en agradecimiento por el esfuerzo que hizo para conseguir la tercera corona en la historia del pueblo argentino. “Ahora que ganó el Mundial, no sé que más le van a pedir. Estamos muy contentos por él y sobre todo por el país”, agregó desde suelo mallorquín.

Scaloni y Messi abrazados tras la victoria sobre Croacia en semifinales - Foto: AFP

Scaloni agradeció la entrega de sus jugadores en Qatar y apuntó que sabían que iban a llegar lejos desde el momento en el que lograron romper la sequía de títulos en el Maracaná. “Nosotros sabíamos desde el primer momento, desde que ganamos la Copa América, que íbamos a competir con todos. No teníamos duda”, declaró.

“Hoy el fútbol está tan parejo que quizás por un detalle la balanza se inclina para un lado o para otro, pero sabiendo que nadie nos iba a ganar fácilmente. Sí que íbamos a competir, que íbamos a llegar a instancias finales”, agregó.

Lionel Scaloni durante la celebración del título en Qatar 2022 - Foto: AP

La clave, según el entrenador, fue haber blindado a los jugadores de la presión propia de una selección con tanta historia en el deporte. “Ellos saben jugar al fútbol, tenemos grandes jugadores, pero había momentos en los que la presión era fuerte y desde que asumimos creímos que teníamos que quitar esa presión. Se ha visto que hay momentos clave en un Mundial, pero no se puede estar pensando 24 horas en eso”, sentenció.