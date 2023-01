Messi no tendrá homenaje en su regreso con el PSG y el motivo causa indignación en Argentina

Lionel Messi volverá a jugar un partido oficial este miércoles, casi un mes después de coronarse campeón del mundo en el Estadio Lusail de Qatar. Después de levantar la copa, el ‘10′ viajó a Argentina para hacer la tradicional caravana acompañado de sus amigos de la selección Argentina.

Luego de todos los actos públicos, Messi se refugió en su natal Rosario, donde pasó las fiestas navideñas en familia, eso con el permiso del París Saint-Germain, aún cuando cayeron críticas desde la prensa al considerar que Kylian Mbappé, la otra figura de la final, había regresado inmediatamente a entrenamientos mostrando su compromiso total con el cuadro parisino.

Messi durante la caravana de celebración en Argentina - Foto: AFP

Christophe Galtier, técnico del PSG, zanjó la discusión diciendo que tenían otras herramientas para suplir la baja de la ‘Pulga’, al que decidieron darle descanso después de haber jugado todos los partidos del Mundial de principio a fin, algo que, por ejemplo, no hizo Mbappé, que salió como suplente en el tercer partido de la fase de grupos contra Túnez.

Lionel regresó a la capital francesa recién el pasado 4 de enero, recibido por miles de hinchas que dejaron aparte la derrota de su país para aplaudir al astro argentino. Esa misma escena se repitió en el primer entrenamiento de Messi, que fue con calle de honor incluida por parte de jugadores, miembros del cuerpo técnico y el staff.

Lionel Messi en la calle de honor que le hizo el PSG como felicitación por su Mundial - Foto: PSG

No habrá homenaje para Messi

Aunque ya estaba a disposición del cuerpo técnico, el argentino no fue incluido en la lista para el partido de Copa disputado el pasado viernes, a razón de una licencia para ponerse a punto físicamente tras los festejos.

Pero para este miércoles, de regreso en la Ligue 1, Messi estará presente para conformar el ataque junto a Neymar y cubriendo la ausencia de Mbappé, que todavía tiene unos días más de descanso por su exigencia en la Copa del Mundo.

De momento no se sabe si la ‘Pulga’ saltará al once inicial, que sería lo más normal. “Hace tiempo que el grupo estaba incompleto por el Mundial, por la recuperación de algunos y por los ausentes. Por suerte ahora encontramos más densidad en el grupo y ya contamos con Leo y Ney. Si bien el grupo no está completo, ya que todavía hay muchas ausencias, está más operativo que en las últimas semanas”, dijo Galtier en rueda de prensa.

Lo cierto es que la presencia de Messi en la lista de convocados abrió el debate sobre la posibilidad de hacerle un homenaje ante toda la afición del PSG, sin embargo, Le Parisien informa este miércoles que no habrá algo especial para el argentino. De acuerdo al diario francés, en la dirigencia consideran que los respectivos honores ya se dieron con lo hecho antes de la primera sesión de entrenamiento que tuvo el capitán de la albiceleste la semana pasada.

Más allá de eso, solo se espera una gran ovación por parte de los asistentes al Parque de los Príncipes, que se muestran ansioso de ver el regreso de su temido tridente, con el objetivo claro de pelear por la Champions League en este primer semestre del 2023.

Lionel Messi es el líder de asistencias de la Ligue 1 2022/23 con 10 - Foto: Getty Images

Respecto a Messi, la atención de los dirigentes del PSG está centrada en la renovación, teniendo en cuenta que su contrato termina a mediados de este año y ahora mismo es libre de negociar con cualquier club que quisiera contratarlo. “Sé que hay negociaciones entre la Dirección Deportiva del club y Leo por el tema de la prórroga. Pero no sé en qué punto está. Leo me parece feliz en París”, confirmó el técnico en rueda de prensa.

La renovación incluiría una nueva mejora salarial que, de todas formas, no lograría ni rozar lo que gana Mbappé, figura del proyecto y segundo jugador mejor pagado del planeta detrás de Cristiano Ronaldo. “Después hay que ver su posición en relación al proyecto del club. El PSG tiene muchas ganas de ampliarlo. Pero es un tema que no he tocado y que no voy a tocar con él. Esto lo hablan directamente Luis Campos y nuestro presidente con él y con sus representantes”, sentenció Galtier.