Al-Nassr saca explosivo comunicado sobre Cristiano Ronaldo y aclara las ‘mentiras’ de su contrato

Cristiano Ronaldo cumplió este martes su primera semana como jugador del Al-Nassr. El portugués, que todavía no debuta de manera oficial, ha estado trabajando fuerte en los entrenamientos mientras cumple la sanción que acarreaba desde el fútbol inglés y que le impide jugar sea cual sea su destino.

De acuerdo a las palabras del entrenador Rudi García, el debut del astro portugués está planificado para el duelo liguero del 22 de enero ante el Al-Ettifaq, aunque tres días antes hará parte de un juego de exhibición frente al París Saint-Germain de Lionel Messi, integrando un equipo de estrellas integrado por jugadores del Al-Nassr y del Al Hilal, dirigido por el argentino Marcelo Gallardo como invitado.

Mientras se pone a tono de la nueva liga y sus compañeros, ha sido tema de polémica por una versión que apunta a que no solo recibirá los 200 millones de euros pactados en el contrato, sino que se hará acreedor de una comisión por apoyar la candidatura de Arabia Saudita como sede del Mundial de 2030.

La AFP informó el lunes, a través de una fuente cercana al club saudí, que Cristiano recibirá “otros 200 millones” por ser “embajador” de la candidatura conjunta para organizar el Mundial de 2030 que Arabia espera presentar con Grecia y Egipto. Curiosamente, esta candidatura luchará contra otra formada por España, Portugal y Ucrania.

Cristiano Ronaldo es actualmente el jugador mejor pagado del mundo - Foto: REUTERS

Según la misma fuente, el acuerdo ha sido apoyado por miembros de la familia real, especialmente, el príncipe heredero y dirigente de facto del país, Mohamed bin Salmán, a menudo referido por sus iniciales MBS. “MBS y (sus hermanos) Naif, Turki y Rakan, los hijos del rey Salmán, son todos miembros honoríficos del Al-Nassr, desde la época anterior a que su padre fuese príncipe heredero”, indicó inicialmente.

“Querían dar supremacía a su club y ponerlo en primer plano. El mejor medio era traer al mejor jugador del mundo”, añadió esta fuente. Según la misma, el fondo soberano del reino conservador, Public Investissement Fund (PIF), ha contribuido en el multimillonario salario que convirtió a Cristiano en el jugador mejor pago de todo el planeta. “Al-Nassr y los otros clubes sauditas no tienen los fondos necesarios para tal contrato. PIF garantiza el pago”, explicó.

Cristiano sentado al lado derecho del presidente del Al-Nassr, Musalli Al-Muammar - Foto: REUTERS

Al-Nassr lo niega rotundamente

Producto de esta filtración, el Al-Nassr ha tenido que salir a aclarar que “contrariamente a las noticias, el contrato de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr no implica compromisos con ninguna candidatura a la Copa del Mundo” y se rige netamente al compromiso que adquirieron para sumarlo como refuerzo por los próximos dos años.

“Su enfoque principal está en Al-Nassr y en trabajar con sus compañeros de equipo para ayudar al club a lograr el éxito”, completa la respuesta, emitida a través de las redes sociales, en la que desean acabar con las “mentiras” de las que hablaba el presidente Misalli Al-Muammar justo antes de oficializar la llegada del portugués.

El pasado 26 de diciembre, cuando estaban ‘calientes’ los rumores sobre CR7, el directivo salió antes las cámaras y atacó a los periodistas por la información que corría entorno a la multimillonaria oferta para fichar al exdelantero del Manchester United. ““Ronaldo no tiene un acuerdo y la mayor parte de lo que se ha escrito y dicho en los medios es mentira”, dijo levantando la voz, solo tres días antes de hacerlo oficial con foto y camiseta incluida.

Cristiano Ronaldo posando con la camiseta del Al-Nassr - Foto: Al Nassr Oficial

Lo cierto es que, en su primera rueda de prensa con el Al-Nassr, Cristiano destacó lo hecho por Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022 y el gran avance del medio oriente como destino para las grandes estrellas del fútbol, aunque cometió un grave error que de seguro no gustó a los jeques.

“Para mí, no es el final de mi carrera venir a Sudáfrica. Quería el cambio y no me importa lo que diga la gente”, dijo el luso en frente de los cientos de reporteros que asistieron al Mrsool Park para su presentación.

Cristiano Ronaldo subrayó que el mundo del fútbol “está muy avanzado” y se declaró “contento” por jugar en una liga “competitiva” como la árabe. “Tengo ganas de jugar, incluso mañana si el entrenador me da la oportunidad. No me preocupa lo que diga la gente, hoy en día el fútbol ha evolucionado y es muy competitivo. No es el final de mi carrera”, aseguró.