Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi, el ‘último baile’ entre ambos será el regreso de Marcelo Gallardo

Hace casi dos meses fue la última presentación de Marcelo Gallardo como director técnico en propiedad de River Plate. En esa oportunidad, durante un juego amistoso ante el Real Betis, se dio por terminada una época gloriosa para el entrenador y el club en el cual también jugó en su momento, pues a lo largo de los nueve años que permaneció en el conjunto ‘millonario’ consiguió alzar 14 títulos, dejando un legado más que importante en su trayectoria desde los banquillos.

Marcelo Gallardo, ídolo como jugador y técnico de River Plate. - Foto: Captura de pantalla: @AguilasDoradas

A partir de ese momento, se volvió candidato para grandes equipos del mundo que lo ven como el entrenador ideal. A pesar de que aún no haya tenido experiencia en el fútbol de élite en Europa, sus bases parecen ser suficientes para lograr desempeñarse de gran forma. Ha sido tal el impacto que ha tenido, que hace algunas semanas se llegó a hablar sobre la posibilidad de que una selección sudamericana, que estuvo en el reciente Mundial de Qatar 2022, estaría interesada en tenerlo.

Se trataba de la selección de Brasil, quien sufrió un descalabro mayúsculo bajo la dirección de Tité, el cual no pudo llevar a la pentacampeona del mundo hacia su sexta estrella y por decisión del entrenador mismo, este dio un paso al costado al ver que la exitosa camada no había logrado cumplir las expectativas. Así las cosas, fue entonces como el argentino Gallardo estuvo en consideración de los directivos brasileños, quienes hasta el momento no se han pronunciado sobre una decisión formal en la pelea por el puesto, donde también parece estar Zinedine Zidane.

A la espera de lo que depare el futuro profesional para todos, durante este jueves -5 de enero- el exentrenador de River Plate sorprendió al aparecer en las redes sociales e hizo un importante anuncio, en donde se destaca su vuelta a la raya para dirigir un equipo y no cualquiera, uno en el que estará Cristiano Ronaldo, el colombiano David Ospina y su compatriota Pity Martínez, con el que ya trabajó en Argentina. Además de esto, la confrontación será nada más y nada menos que ante Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé y todas las figuras del PSG.

El regreso de Gallardo, será con el Riyadh Season, un equipo que contará con jugadores del Al-Hilal y Al-Nassr para enfrentar al Paris Saint Gremain en un juego amistoso el próximo 19 de enero, todo en el marco que ha dado el impacto de la llegada de CR7 a Arabia Saudita, donde el atacante ha decidido seguir su carrera deportiva luego de haber consumado años exitoso en Europa donde lo ganó todo. “Hola, soy Marcelo Gallardo y les quiero decir que el 19 de enero voy a dirigir al Riyadh Season que será conformado por jugadores del Al Hilal y el Al Nassr versus el Paris Saint Germain. Nos vemos pronto ahí”, dijo el técnico en el mencionado video.

المدرب الكبير Marcelo Gallardo الحاصل على كأس Libertadores مرتين...مدرب فريق موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان ❤️🇸🇦🇦🇷🇫🇷🇶🇦 pic.twitter.com/wXXF1iisvM — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 5, 2023

Entre todas las implicaciones que tendrá este compromiso, está que este podría ser el ‘último baile’ entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, confrontación que marcó una época del fútbol internacional, cuando uno era la figura más rutilante del Real Madrid, mientras que el otro lo desafiaba en los cruces ante el Barcelona del cual hizo parte durante varios años y que se prolongó por más de una década en España, además, de las veces decisivas en las que pudieron haberse ‘chocado’ en competencia europeas como la Champions League.

El último duelo entre los dos mejores jugadores del último tiempo en el fútbol se dio el pasado 8 de diciembre de 2020, cuando se disputaba a fase de grupos de la Champions League. En aquella oportunidad, Messi permanecía en el club de sus amores, Barcelona, mientras que Cristiano había entrado en una etapa de decadencia con la Juventus. Sin embargo, el recuerdo fue más que positivo para el ‘Bicho’, luego de que en esa oportunidad triunfara ante la ‘Pulga’ por 3-0 con un doblete suyo de penal.