Messi podría quitarle el título a Cristiano Ronaldo como el más rico de Instagram

Messi y Cristiano Ronaldo son amigos y rivales; los jugadores de fútbol profesional se han enfrentado en diversos partidos, jugando cada uno en los clubes más importantes del mundo e incluso se han disputado el título de mejor futbolista de la historia. Algunos aseguran que es Messi; sin embargo, también destacan la disciplina y la amplia historia futbolista de CR7, es por esto que las posturas en este ámbito están bastante dividas.

El sueño de Messi se convirtió en realidad el pasado 18 de diciembre de 2022, cuando levantó la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. En medio de la alegría del astro del fútbol argentino, la fotografía que compartió el 10 en su cuenta personal de Instagram se convirtió en la foto con más likes en la historia de dicha red social.

Pero este no sería el único mérito otorgado al jugador, el periódico británico The Sun reveló que Leonel Messsi es la segunda persona relacionada con el mundo del deporte que más recibe ingresos, gracias a las publicaciones patrocinadas que comparte en su cuenta personal de Instagram; lo que indica que Messi estaría facturando 1,7 millones de euros por cada una de ellas, y Cristiano, con 2.26 millones, lo supera. No obstante, esto podría cambiar gracias a que Leo se coronó como el actual campeón de una Copa Mundial.

Cabe mencionar que Cristiano no realiza publicaciones con la misma frecuencia que lo hace actualmente el argentino. Tras coronarse como campeón del mundo, se ha mencionado que Messi en los últimos días ha recibido aproximadamente 10 millones de euros, ya que ha promocionado la cerveza Budweiser, las firmas de videojuegos Call of Duty y eFootball, la bebida Gatorade, la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitget y la firma de gafas inteligentes Orcam.

Número de seguidores de Messi va en aumento

Actualmente, CR7 le lleva una distancia en cuanto a número de seguidores a Messi, el portugués cuenta con 529 millones de seguidores, una cifra alejada de los 415 millones con los que cuenta el argentino; sin embargo, según el portal de estadísticas SocialBlade, la cuenta de Messi ha conseguido 30 millones de seguidores en los últimos 30 días, en cambio, Ronaldo ha logrado 19 millones en el mismo periodo.

En menos de 12 horas, se agotó la camisa Gucci que usó Messi para celebrar el Año Nuevo

Lionel Messi disfrutó de sus vacaciones luego de haber tenido un 2022 que nunca olvidará, ya que este quedará marcado por siempre en la historia, siendo el año y el Mundial que el argentino pudo ganar con su selección llevando la Copa del Mundo a Argentina por tercera vez, luego de que el país sudamericano había conquistado el campeonato en 1978 y 1986.

En medio de su descanso, el jugador del PSG estuvo en su natal Rosario, en Argentina, donde se le vio con amigos y familiares. Incluso, el pasado 31 de diciembre, se hizo viral una foto que compartió con su esposa Antonella Rocuzzo, en la que mostraba “la pinta” con la que despidió el año junto a sus seres queridos.

En la foto publicada por el argentino, se le ve vistiendo una “curiosa” camisa de marca Gucci, en un tono verde militar, con algunos visos naranjas. Y aunque la ropa de Messi para la fiesta de fin de año fue criticada por algunos, solo dos días después la marca decidió sacarla a la venta.

En menos de 12 horas se agotó ¿Se entiende? LioneI Andrés Messi. pic.twitter.com/yGuDx1Uj1k — Jorge Ferrari ® (@ferraribsas) January 1, 2023

Y la sorpresa se dio tan solo a 12 horas de que Gucci sacara a la venta la camiseta que usó Lionel Messi el 31 de diciembre, pues la prenda de vestir se agotó rápidamente y ya no se podía comprar de manera oficial. Mostrando lo que significa el argentino y el movimiento de masas que representa en su país y en el mundo. Ya que la prenda de vestir no era nada barata, pues tenía un valor oficial de 1.569 dólares, es decir, un poco más de siete millones de pesos colombianos.