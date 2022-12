Zinedine Zidane en la órbita de selección sudamericana: hay preocupación en Colombia

Para el ámbito colombiano, escuchar el nombre del francés Zinedine Zidane de cerca causa cierto malestar, todo producto de lo que fue la relación que mantuvieron el exjugador y el ‘10′ de la Selección Colombia en el Real Madrid, cuando coincidieron por algunas temporadas, sin la posibilidad de llevarse de manera grata entre ambos ya que para el estratega en ese momento del cuadro ‘merengue’, james Rodríguez no le era de su total gusto.

Fue tal el impacto en tierras cafeteras por las decisiones de Zizou que hubo hasta campañas en contra suya para que diera más minutos a James. Una de las más recordadas tenía como frase célebre “calvo h... meta a James”, sin embargo, únicamente en territorio de Rodríguez se hacía fuerte esta manera de exigir más ritmo para el referente de la Tricolor, pues ante un equipo ‘blanco plagado de estrellas el técnico le daba prioridad a otros nombres.

No obstante y a pesar que no sería una relación directa, James, Colombia y en general el fútbol sudamericano tendría que empezar a familiarizarse con el apellido de Zidane más a menudo, todo si se llega a consumar la información que en las últimas horas ha dado el importante medio francés, L’Equipe, quienes aseguran que hay un seleccionado sudamericano actualmente sin estratega, que ve con buenos ojos y todos los requisitos al exvolante para dirigir.

El equipo necesitado de recobrar su poderío a nivel mundial es Brasil, quien tras su eliminación temprana del Mundial Qatar 2022 ante Croacia, dejó el lugar de Tite quien se despidió del cargo una vez cayeron por penales en los cuartos de final del certamen. Aquel mazazo que representó la salida de unas de las favoritas al título, hizo que en ese momento el experimentado DT de 61 años diera un paso al costado en busca de que la potencia futbolística pudiera conseguir mejores resultados con otros estratega al mando.

En días pasados, otros dos nombres también desde Europa fueron citados en al orbita de la ‘verdeamarela’. Se trataba del español Pep Guardiola, actualmente ligado al Manchester City, además de Carlo Ancelotti, el italiano que hace parte del Real Madrid y con quienes ha conquistado multiplicidad de trofeos a nivel de clubes.

Aunque son entrenadores de renombre y la oferta de dirigir una selección podría ser tentadora, uno de ellos se refirió a la posibilidad y al menos hasta el momento, cerró de manera certera cualquier rumor para irse de las toldas blancas con el club español de Madrid: “De momento, estoy genial en Madrid, tenemos muchos objetivos en esta temporada. Ya habrá tiempo para pensar en mi futuro. Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y, si el Madrid no me echa antes, no me voy a mover”, explicó Ancelotti.

Así las cosas, aún es una incógnita el nuevo entrenador de Brasil para lo que será la disputa de los torneos venideros y por supuesto la Copa del Mundo de 2026, donde la pentacampeona buscará su sexta corona aún sin tener a Neymar, ya que este había anticipado que el Mundial de Qatar 2022 sería el ‘último baile’ con su país, en busca de regresar la gloria a este cuadro sudamericano que no la logra desde hace 20 años.

Finalmente, restarán reuniones entre Zidane y la CBF para saber si el francés llegue al cargo, además, que este deberá pasar el filtro de entrenadores que manejan los directivos brasileños en donde otros nombres también parecen estar en carpeta. Marcelo Gallardo, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Roberto Martínez o Rafa Benítez, son algunos de ellos, todos con procesos sumamente exitosos a nivel de clubes y que buscarían emular ahora en la exquisita Brasil.