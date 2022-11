Messi enciende las alarmas al no entrenar con sus compañeros previo al inicio del Mundial Qatar 2022

El defensa Marcos Acuña y el atacante Alejandro ‘Papu’ Gómez, dos de los jugadores cuyo estado físico genera interrogantes a cuatro días del debut de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, empezaron con el grupo en el entrenamiento de este viernes en Doha, en el que la prensa no pudo ver a Lionel Messi.

El astro argentino era el jugador más esperado por los centenares de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se dieron cita en la Qatar University, en la primera sesión de Argentina que tenía quince minutos abiertos a la prensa. El entrenamiento del jueves, que había sido el primero en Qatar, estuvo cerrado por completo.

Messi se quedó ejercitándose en el gimnasio en ese inicio del entrenamiento junto a otros seis compañeros, entre ellos Ángel Di María, explicó un responsable de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Sin la presencia de la Pulga sobre el césped, la atención de casi todos se centraba en el estado de los jugadores ‘tocados’ físicamente, un día después de que Joaquín Correa y Nicolás González, ambos lesionados, fueran sustituidos en la lista de Scaloni por Thiago Almada y Ángel Correa.

Las selecciones pueden hacer cambios en sus listas hasta un día antes del partido de debut mundialista, que en el caso de Argentina será el martes ante Arabia Saudita, en la apertura del grupo C.

Acuña y Papu Gómez tomaron parte de entrada en la sesión con aparente normalidad, igual que Lautaro Martínez, Paulo Dybala o Cristian Romero, cuyos nombres también han suscitado algún grado de preocupación en los últimos días.

Los casos de Acuña, que arrastra una pubalgia, y de Papu Gómez, que se recupera de un golpe en una rodilla, son en principio los más delicados ante una eventual nueva sustitución en la lista argentina antes de la fecha límite del lunes.

Fue el primer entrenamiento del equipo tras la baja de Nico González y Joaquín Correa.

Este último compartió este viernes su tristeza por la lesión en el tendón de Aquiles de la pierna derecha que le dejó fuera de Qatar 2022.

“A veces la vida te pone estas cosas en el camino. Una tristeza que no se puede explicar con palabras. Lo importante es siempre levantarse. Ahora pienso en recuperarme y alentar a mis compañeros desde afuera”, escribió Tucu Correa en Instagram.

¿Se acerca la despedida de Messi?

El 10 argentino fue entrevistado por Ezequiel Lavezzi, su excompañero de selección y que también tuvo un paso por el París Saint-Germain. “Después del último Mundial en Rusia hubo una generación de jugadores que venía desde hace mucho tiempo en la Selección, que fue criticada injustamente, se fue y vino la nueva generación con muy pocos partidos encima. La gente lo apoyó de otra manera”, considera Lionel.

Pero no todo es color de rosa en este Mundial para Messi, pues marcará la recta final hacia un retiro que ya ve mucho más cerca. “Amo jugarlo y disfruto de eso, lo único que hice toda la vida es jugar al fútbol y seguro esté relacionado (en el retiro), aunque no sé en qué. No creo que juegue mucho más”, indicó el astro.

En el panorama surgen opciones desde lo dirigencial o en el campo como entrenador, algo que Messi descarta de manera tajante. “Supongo que seguiré vinculado al fútbol después del retiro, pero aún no lo sé. Como DT no me veo, no me llama la atención hoy, al menos”, dijo.

Ahora Messi se centra en el debut con la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, que será el martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita, después se medirán a México el sábado 26 del mismo mes y cerrarán la fase de grupos el miércoles 30 contra Polonia.

Con información de la AFP.