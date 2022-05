Messi quedó por fuera de la lista de candidatos a mejor jugador de la Liga de Francia

No es sorpresa que Lionel Messi no está atravesando su mejor momento en cuanto a clubes se refiere. Y aunque con Argentina vive un gran momento siendo campeón de América y clasificando con gran tranquilidad al mundial de Catar, parece que en el PSG no están tan satisfechos con su rendimiento.

Y sumado a esto se conoció en las últimas horas que la estrella del fútbol mundial no fue tenido en cuenta en la lista de candidatos al mejor jugador de la liga francesa tras una decepcionante primera temporada en el PSG.

Y aunque la noticia no fue sorpresa, ya que el argentino solamente anotó cuatro goles en 23 partidos que estuvo presente en la Liga 1 de Francia. Sí llama notablemente la atención que el, para muchos, mejor futbolista del mundo, ni siquiera sea candidato a ser el mejor de una liga que no es considerada la más competitiva de Europa.

Entre los nominados al premio del mejor jugador de la Liga, está la nueva estrella del fútbol mundial, y compañero de Messi, el francés Kylian Mbappé, que además es el máximo goleador del campeonato con 24 goles en lo que va de la temporada.

Además, fueron nominados Martin Terrier, del Rennes, Wissam Ben Yedder, del Mónaco, Dimitri Payet, del Marsella y el brasilero Lucas Paqueta del Lyon. Por lo que también llamó la atención que la otra estrella del PSG Neymar, no estuviera entre los nominados a tan importante reconocimiento.

El equipo de Messi y Neymar hace tan solo un mes conquistó su décimo título de Liga y el octavo en los últimos 10 años, por lo que se a vuelto costumbre que los parisinos se queden con el campeonato francés. Sin embargo, la deuda está en las competencias internacionales ya que el equipo cuenta con inversiones multimillonarias y nunca se ha podido consagrar campeón de la UEFA Champions League.

Título que pensaron los hinchas que se conseguiría fichando a Lionel Messi y justándolo con otras estrellas del fútbol mundial como Neymar y Mbappé. Sin embargo, la altísima inversión económica y conformar una nómina llena de jugadores de renombre internacional no fue suficiente, ya que en los octavos de final el equipo francés cayó eliminado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu de España.

“No puede ser”: la reacción de Messi tras la remontada del Real Madrid en Champions

Sergio el ‘Kun’ Agüero anotó 184 goles en la Premier League, ocupó la cuarta casilla de los anotadores históricos y se convirtió en el extranjero con más anotaciones del torneo más importante del mundo, superando a Thierry Henry y a Robbie van Persie.

En su nueva faceta en Star Plus como comentarista y streamer, el exjugador del City que como delantero tuvo 390 presencias y 260 goles en el actual equipo de Pep Guardiola, no escondió sus emociones en la final en la que el Real Madrid remontó ante el líder de la liga inglesa.

Viral se hizo su reacción tras los dos goles del delantero Rodrygo al minuto 90 y 91 y el penal anotado por Benzema en tiempo de alargue. El argentino ‘explotó’, pegándole a la mesa.

Durante el streaming, Sergio Agüero reveló que estaba chateando con Lionel Messi, uno de sus grandes amigos y excompañero de la Selección Argentina.

“Me escribe Leo, boludo”, dijo el ‘Kun’ a Carlos Tévez, quien lo estaba acompañando en la transmisión.

El ‘Apache’, intrigado, le respondió de inmediato. “¿Qué dice Leo?”.

El exdelantero del City, con notable rabia por el resultado, leyó con ímpetu: “Déjate de joder, boludo. No puede ser”.

Agüero tomó su celular y envió un audio al jugador del PSG. “¿Qué pasa, pá?, estoy acá laburando y en realidad estoy recaliente. No se puede creer. Le mandé un mensaje a Ibai diciéndole que tiene un orto por el penal. No se puede creer, bueno guacho, hablamos, boludo. Qué sé yo”, le dijo el ‘Kun’ a Messi en un audio, visiblemente afectado por el resultado.