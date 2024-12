“Mi lugar en el mundo”: JuanFer Quintero da pista clave y alentó bombazo con su nuevo club

Quintero alienta su bombazo con River

Recordando lo que fue su estancia allí, después de pasos errados, sentenció: “ Entendí que mi lugar en el mundo fue River. Me dio el reconocimiento que no había podido tener después de deambular en algunos clubes de Europa”.

Ampliando su concepto sobre el equipo de Núñez, fue más contundente al calificarla de su “casa”: “River me dio ese status como jugador y persona; lo que soy hoy en día, se lo debo al club. No es un secreto que es mi casa”.

En el mismo programa recordó unas palabras suyas dichas hace un tiempo, en donde hizo referencia a uno de sus últimos deseos en el fútbol, justamente, ligado con River: “Dije en su momento que me quería retirar ahí, pero no sabemos cómo son las vueltas del fútbol y la vida”.

“Lo quiero, lo amo, me he peleado como nadie, sigo discutiendo normalmente porque tenemos ese diálogo, pero es mi padre. Lo respeto y lo amo con mi vida, siempre le voy a desear lo mejor”, completó de un ‘amor’ públicamente conocido entre Gallardo y Quintero.

El ‘coqueteo’ entre jugador, entrenador y River Plate no es nuevo, por el contrario, fue el mismo técnico quien lo inició hace un mes exacto. “Es un futbolista que me gusta observar, que me da alegría, que me despierta emoción. Ese tipo de jugadores a mí me gustan”. Y de la vuelta, abrió la puerta al decir: “Nunca se sabe lo que pueda pasar”.