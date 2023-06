Millonarios aplaza su clasificación a la final del fútbol colombiano; el conjunto capitalino perdió con Boyacá Chicó

Este domingo 11 de junio, Boyacá Chicó recibió en el estadio La Independencia de Tunja a Millonarios por la fecha cinco de los cuadrangulares finales del fútbol profesional colombiano.

El conjunto dirigido por Alberto Gamero solo necesitaba de un empate o una victoria para sellar su participación en la gran final de la Liga Betplay. En ese sentido, el equipo capitalino salió con los siguientes jugadores para afrontar el partido.

Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Alex Moreno Paz, Juan Pablo Vargas, Jorge Arias; Larry Vásquez, Daniel Giraldo, Daniel Cataño; Beckham David Castro, Óscar Cortés y Leonardo Castro.

¡Por el tiquete a la Gran Final! ⚽️🔵🔥@ClubBODYTECH presenta nuestra nómina para enfrentar al Boyacá Chicó en La Independencia. pic.twitter.com/ZOxq2BPEnC — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 11, 2023

Millonarios perdió con Boyacá Chicó. - Foto: DIMAYOR

Sin embargo, un triunfo del conjunto ajedrezado lo dejaba con serias chanches de clasificar en la última fecha, razón por la cual el conjunto de Mario García buscó el resultado desde los primeros minutos con los siguientes jugadores.

Rogerio Caicedo; Delvin Alfonzo, Elkin Mosquera, Henry Plazas, Eduard Banguero; Sebastián Tamara, Kevin Londoño, Frank Lozano, Agustín Aleo; Geimer Balanta, Wilmar Cruz.

El conjunto boyacense al minuto 2 logró el primer tiro de esquina del partido, dejando en evidencia que su principal objetivo era buscar la victoria. Sin embargo, pasados los minutos, el jugador Óscar Cortés intentó desbordar, pero fue detenido con una falta por el rival.

Los dirigidos por Gamero se fueron afianzando en el partido y en el minuto 9 logró un tiro de esquina que cobró Beckham Castro al primero palo, pero el balón fue despejado por un jugador del Boyacá Chicó.

Millonarios no bajó los brazos, debido a que Daniel Cataño puso un pase filtrado hacia Óscar Cortés, pero el talentoso jugador no alcanzó a llegar y la acción no llegó a más. El jugador Larry Vásquez también intentó con un fuerte remate, pero la pelota nunca encontró su destino.

Jugados los 20 minutos y ante la insistencia del embajador, lograron un penal que fue pitado por el central del partido. Sin embargo, el VAR lo llamó y el árbitro revirtió su decisión.

Luego de la insistencia de Millonarios, el Boyacá Chicó volvió a aparecer en el encuentro, ya que logró crear una clara opción de gol con Wilmar Cruz. El jugador Geimer Balanta también sacó un fuerte remate, pero la pelota se desvió y no fue gran problema para el portero Álvaro Montero.

En el minuto 31, el jugador Juan Pablo Vargas, quien disputa su último partido con Millonarios, fue amonestado. Millonarios volvió a dominar el partido y estuvo cerca del primero por cuenta de Óscar Cortés.

Juan Pablo Vargas, jugador Millonarios. - Foto: Instagram oficial - jpvarga5

Los dirigidos por Mario García lograron un tiro de esquina en los minutos finales del primer tiempo, pero que no lograron aprovecha, ya que, Montero se quedó con el balón. Luego de cumplirse los dos minutos de adición, el juez central decretó el final del primer tiempo.

El inicio del segundo tiempo tuvo a Millonarios como el gran propositivo, motivo por el cual logró el gol al minuto 51 luego de un remate de cabeza de Alex Moreno Paz. Este resultado confirmaba aún más a Millonarios en la gran final.

⏱️51’ ¡GOOOOOOOOOL DE MILLONARIOS! ¡LOS AZULES ABREN EL MARCADOR! ¡DALE EMBAJADOR!



⚽️ Alex Moreno Paz



🔵🟠 BOY 0️⃣ - 1️⃣ MFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/XmvM19ZiDy — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 12, 2023

El Chicó intentó responder y logró un tiro de esquina, pero no consiguió el tanto del empate. No obstante, el ajedrezado insistió tanto por el empate que al minuto 64 logró el tan anhelado gol. Dos minutos después, logró el segundo tanto que lo deja con opciones para la última fecha, donde enfrentará al América de Cali.

Ante la situación, Alberto Gamero decidió realizar diferentes cambios, con el objetivo de buscar el empate. Primero ingresó Fernando Uribe y después ingresaron Stiven Vega y Luis Carlos Ruiz.

A pocos minutos del final, el técnico del Boyacá Chicó realizó un cambio más defensivo, debido a que salió Geimer Balanta e ingresó Víctor Perea.

Cumplido los 90 minutos, el juez central añadió cinco minutos, pero a Millonarios no le alcanzó para conseguir el empate que le valía su presencia en la gran final del fútbol profesional colombiano.

Boyacá Chicó logró vencer a Millonarios. - Foto: DIMAYOR

En la fecha final, Millonarios enfrentará al Medellín en el estadio El Campín. En cuanto al Boyacá Chicó, este visitará al América de Cali en el Pascual Guerrero.