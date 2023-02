Millonarios cayó y Carlos Antonio Vélez lo acribilló a punta de críticas, nadie se salvó

La fecha 6 del fútbol colombiano dejó varias sorpresas, entre ellas la derrota de Millonarios ante Once Caldas. El equipo bogotano, que está centrado en su paso a la fase 3 de Copa Libertadores, cayó por la mínima diferencia y consumó así su primera derrota del 2023, generando malestar, más que en sus hinchas, en buena parte del periodismo que anticipadamente, ya vaticina que este año no será tampoco el que vea a los azules proclamados como campeones de Liga.

Once Caldas vs. Millonarios. Fecha 6 Liga BetPlay I-2023. - Foto: Twitter Millonarios FC (@MillosFCoficial)//Twitter Once Caldas DAF (@oncecaldas).

Carlos Antonio Vélez, siempre atento a los traspiés del cuadro ‘embajador’, este lunes hizo críticas al juego visto por la nómina alterna de Gamero: “Hicieron algo histórico, lograron que el partido fuera absolutamente impotable, desordenado. Millonarios no era el equipo de bloque, escaso y corto en todo, en experiencia, juego, actitud. Un equipo que dejó mucho espacio, obvio, no estaba articulado y no hay ajuste por falta de automatismos”.

En su larga columna del programa ‘Palabra Mayores’, dijo que los visitantes apenas jugaron frente a un equipo que ya siente la segunda división cerca: “La gran mayoría de jugadores no habían jugado juntos, entrenan juntos, no es lo mismo. Ya en el segundo mejoran porque Once Caldas da la pelota y terreno, los cambios fueron mejores que los que estaban en el campo. Quedó la sensación que Millonarios compitió, porque Once Caldas juega con una daga en la yugular que se llama descenso”.

Completamente salido del tema deportivo, criticó entonces los cortes de los futbolistas de Millonarios: “Y claro, marcan el gol en el primer tiempo, juegan contra un montón de imberbes, que parecen que están en un concurso de cortes de pelo, de laberintos en la cabeza. No es envidia, porque si tuviera pelo, no me lo haría. Parecía más eso, hay buenos jugadores de los nuevos, no todos son jóvenes”.

Cortés celebrando uno de sus goles frente a Jaguares - Foto: Twitter @MillosFCOficial

Rescatando un par de nombres que fueron de su gusto, hizo mención a ellos: “Millonarios solo puso dos menores de 20 años, Asprilla y Cortés. Dos de 20 años, Quiñones que hizo poco por el partido y Arévalo, algo desubicado en la mitad, pero más porque Larry no lideró. Con 21 años puso a Torres, Guerra y Paredes, los dos primeros quedaron debiendo. De 22 puso a Kliver Moreno y Brochero, me gustó el último”.

Al final, ni para el triunfo del Once Caldas hubo valor en las palabras de Vélez, pues, por el contrario, buscó el mínimo detalle para acabar con su cargamento de críticas: “Se quedaron sin jugar Rosales, Moreno. Tampoco estábamos de jugadores recién destetados, de menos de 20 años. Es un equipo nuevo, le están dando salida y el precio es el desajuste, la descoordinación, el fútbol colectivo flojo. Once Caldas no aprovechó, inventó un tres sin saber cómo complementarlo”.

Juan Pablo Vargas ganando un duelo aéreo sobre los rivales ecuatorianos. - Foto: CONMEBOL MEDIA

Tras esta derrota en liga colombiana, la primera del 2023. Millonarios deberá pasar con prontitud la página y preparar rápidamente lo que será su juega de vuelta en la Copa Libertadores a la que parece haberle apuntado todo. El juego que está previsto para este jueves en Bogotá, será la primera gran prueba del año para los de Gamero, por el momento la sortearon bien al igualar 0-0 en Ecuador, pero deberán certificar ese buen resultado ante su gente desde las 7:00 (hora de Colombia) en el estadio ‘El Campín’.