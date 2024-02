Millonarios en desgracia; titular se sumó a la lista de lesionados y será baja para Gamero

En desgracia por las molestias físicas han quedado varios de los habituales titulares, entre los casos más graves han estado las bajas de Omar Bertél y Daniel Cataño. El primero se perderá lo que resta del año por una grave complicación, mientras que el volante no ha hecho parte de la nómima y hasta ahora, no parece existir una fecha clara para su retorno.

Omar Bertel no jugará más con Millonarios en el 2024. | Foto: Captura de Win Sports/Tomada de X Julián Capera

A través de su cuenta de Twitter, dieron a conocer que el perjudicado había sido el bogotano, Andrés Llinás. La razón para su ausencia en el viaje a la capital boyacense, es “una sobrecarga muscular motivo por el cual no hará parte de esta convocatoria para el partido vs Patriotas”.

En rueda de prensa después de la práctica, el entrenador, Alberto Gamero, confirmó también esto “Llinás no viaja por una sobrecarga”, a la par de que dio otra novedades del grupo: “Ganamos confianza con Larry (Vásquez) que vuelve, Leo (Castro) no está lesionado: lo estamos cuidando para que eso no pase, optamos por su recuperación”.