Millonarios y Alberto Gamero reciben mordaz crítica sobre su grandeza en el fútbol colombiano

La grandeza de un equipo se ha hecho un debate de toda la vida para el fútbol nacional y mundial, algunos hablan de ello a partir de los trofeos ganados, otros por la historia reciente, algunos en la conversación incluyen el acompañamiento de la hinchada, pero la llegada a un concepto único es muy complicada.

En las últimas horas se desató una nueva conversación acalorada en el canal Win Sports, allí todo surgió de la pregunta: ¿Millonarios es un equipo grande? Para la mayoría de los que en ese momento estaban en la mesa fue un rotundo ‘sí', menos para el periodista de la ciudad de Medellín, Julián Céspedes, quien se fue contra corriente sobre lo dicho por sus compañeros.

El comunicador, que estaba conectado, sentenció sobre el actual proceso que “Gamero está haciendo ver a Millonarios como un equipo grande”, pero que no estaba de acuerdo con lo manifestado por lo demás colegas, pues “para ustedes lo que puede ser grande, para mí es pequeño”.

Un infortunio de Peñarol, dio el segundo gol para la goleada azul. - Foto: @MillosFCoficial

Indignados casi todos con lo que estaban escuchando, trataron de hacerle entender que lo dicho no tenía sentido alguno. Sin embargo, quien levantó la polémica explicó las razones por las que expuso su comentario: “Depende de qué es grandeza, para mí es un equipo que tiene dos Libertadores, que ha venido ganando títulos recientemente”.

Finalmente, para terminar de certificar lo que estaba diciendo, se defendió afirmando que Atlético Nacional y Once Caldas como los únicos clubes de Colombia en ganar Copa Libertadores, podrían ser catalogados como esos que estaban un nivel por encima de los demás: “Cada cual cataloga. Once Caldas tiene una Libertadores y es que eso no se gana todos los días”.

A pesar de que Céspedes trató de defenderse explicando lo que en principio había expuesto, sus compañeros calificaron de “tontería” su afirmación. Para concluir el programa, el relator Eduardo Luis no pudo seguir, fue tal su molestia y asombro por lo que escuchó minutos antes que pidió ir a un corte de comerciales.

Con el 10 de vuelta buscan la estrella

El equipo dirigido por Alberto Gamero sufrió una baja sensible justo antes de iniciar los cuadrangulares finales de la liga colombiana. En el último partido de la fase ‘Todos contra todos’, Daniel Cataño se lesionó al sufrir un esguince de segundo grado tras una fuerte torcedura de tobillo en el encuentro ante La Equidad,

Inmediatamente, se prendieron las alarmas en el cuerpo médico del plantel embajador, el cual también se encuentra disputando la Copa Sudamericana en la que actualmente ocupan la primera posición del grupo F.

Daniel Cataño celebrando el gol ante Universidad Católica. - Foto: AFP

A pesar de la ausencia de Cataño, Millonarios en la primera fecha de la fase final del torneo local logró empatar 2-2 frente al Independiente Medellín en condición de visitante y, posteriormente, ganar en el estadio Nemesio Camacho El Campín 3-1 ante Peñarol en el partido válido por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana.

El ‘10′ de Millonarios llegaría a la cuarta fecha de los cuadrangulares, según varios expertos, sin embargo, la esperanza de los hinchas para que vuelva en menos tiempo ha aumentado en las últimas horas debido a un video filtrado en el que se observa al jugador realizando trabajos de entrenamiento diferenciados junto a su compañero Jader Valencia.

Daniel Cataño se ha convertido en parte fundamental del equipo bogotano. - Foto: Twitter @MillosFCoficial

Por el momento para el juego más inmediato Cataño no estará, la lista de convocados se definió este viernes y en ella el 10 no aparece.

Programación completa

Grupo A, fecha 2:

Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto

27 de mayo, 6:05 p.m.

Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera

28 de mayo, 6:05 p.m.

Grupo B, fecha 2:

Millonarios vs. Boyacá Chicó

27 de mayo, 8:15 p.m.

América vs Medellín

28 de mayo, 8:15 p.m.