Mira puesta en James: hubo ‘demanda’ por su papel en la Selección Colombia ante Perú y Argentina

James Rodríguez es un jugador de talla nacional y mundial, que con la Selección Colombia, en el último tiempo, ha tenido los mejores rendimientos. Ejemplo claro de ello fue haber sido MVP de la reciente Copa América, así como ser el ‘mago’ que ayudó a la Tricolor a cambiar su cara ante Perú y Argentina en la reciente doble fecha de eliminatorias.

Ahora, tras cumplir sus compromisos con el seleccionado nacional, deberá regresar a la disciplina del Rayo Vallecano, donde no ha podido debutar, debido a que recibió la citación de Néstor Lorenzo, pocos días después de haber firmado su vinculación para el regreso a LaLiga de España.

James Rodríguez, centrocampista ofensivo del Rayo Vallecano y Colombia. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque ya esté firmado y, a falta de que se ponga a punto para conducir a los rayistas, en las últimas horas ha recibido mensajes por medio de redes sociales, donde hinchas de un club en el que estuvo hacen una ‘demanda’ para que el 10 vuelva a sus filas, a la par que se lamentan por su partida.

Durante la presente semana, los aficionados que han hecho ese pedido han sido los del Everton, quienes han recordado que por estos días hace cuatro años él firmó y luego debió salir por decisión del mal recordado para James, Rafa Benítez. “¡Deseo que @jamesdrodriguez regrese!”, escribió un seguidor de los Toffees.

Anexo a eso, señaló que el culpable de la salida del colombiano fue el entrenador español, quien le informó a James que no lo deseaba en su plantel: “Nunca perdonaré a ese ex-Liverpool, Rafa Benítez, por obligar a uno de los jugadores más talentosos de todos los tiempos del Everton a salir del club”, sumó el fanático.

En su momento, y durante una entrevista dada, el talento colombiano contó intimidades de ese despido obligado: “Nunca quise irme (del Everton). Sentía que podría haber seguido jugando dos o tres temporadas más en el club. Pero está claro que el entrenador dijo que no quería que yo estuviera involucrado. Los hinchas querían que me quedara, y yo también”.

Años después de su salida, James Rodríguez sigue siendo noticias en Inglaterra. | Foto: Everton Oficial

A los micrófonos de SEMANA, James le contó que con Benítez su situación estuvo clara y cantada desde el primer momento: “Con él sí fue maluco. Desde el primer día me dijo que no iba a contar conmigo. Me dijo ‘vete’. Pero, bueno, es mejor que la gente sea clara con uno”.

“Está bien. No le iba a decir nada más, absolutamente nada, fui muy respetuoso con él. Le dije: ‘bueno, no pasa nada, ojalá que te vaya bien’, y no le fue bien”, recordó.

La situación entre James y Benítez se remonta varios años atrás, en 2015, cuando el español dirigía a los merengues. “En el Real Madrid hubo una vez que me cambió, estábamos jugando en el Bernabéu y yo había hecho gol. Con el cambio, hice gestos y a la gente tampoco le gustó que me sacara y lo chiflaron a él. Entonces, desde ahí, fue como ‘hiciste que me silbaran…’, y ya”, confesó el colombiano.

En ese momento, la relación de ambos se complicó, pero James pudo seguir en el club porque Benítez fue destituido. “Fue desde ahí. Pero, al final, cuando él estuvo en el Real Madrid, siempre jugué. Después hubo ese choque y ya está. Cuando llegó al Everton, pasó lo que pasó”, agregó.

James Rodríguez, figura del partido Colombia vs. Argentina. | Foto: AP