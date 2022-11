“Mis jugadores no están bien”, Carlos Queiroz sorprende con la dura situación que viven sus jugadores en Qatar

Este lunes, la selección de Irán, dirigida por el técnico Carlos Queiroz, sufrió una estrepitosa derrota a manos de Inglaterra en la primera jornada del grupo B del Mundial de Qatar 2022. Una goleada de 6-2 fue el resultado en contra para los iraníes que sorprendieron al mundo en los actos protocolarios.

El plantel asiático se negó a cantar el himno de su país, en tono de protesta contra el régimen que somete y oprime los derechos de las mujeres.

Durante la semana, el capitán del equipo, Alireza Jahanbakhsh, avanzó que el vestuario decidiría “colectivamente” si cantar o no el himno como señal de apoyo a las víctimas de las protestas desencadenadas por la muerte en septiembre de la joven Mahsa Amini, una kurda detenida por violar el estricto código de vestimenta que obliga a las mujeres a llevar el velo en público.

Fútbol Fútbol - Copa Mundial de la Fifa Qatar 2022 - Grupo B - Inglaterra contra Irán - Estadio Internacional Khalifa, Doha, Qatar - 21 de noviembre de 2022 los jugadores de Irán se alinean antes del partido REUTERS/Hannah Mckay - Foto: REUTERS/Hannah Mckay

Ante este panorama y luego de la goleada sufrida en el primer duelo del Mundial, su entrenador, Carlos Queiroz, salió en defensa de los suyos, contando que “no están bien”, por la situación actual de su país.

“Mis jugadores no están en el mejor ambiente, en términos de concentración, por los problemas que les rodean. Ellos son seres humanos, tienen hijos, tienen un sueño, que es jugar por su país, por su gente, disfrutarlo. Estoy muy orgulloso de que se hayan levantado y hayan luchado por ello, que hayan marcado dos goles a Inglaterra en estas circunstancias”, dijo el entrenador luso en rueda de prensa.

“Hace años teníamos el apoyo de todo el mundo. Ahora no, no entiendo que vengan para no animarnos, que se queden en casa. Los que no nos quieren apoyar, no los necesitamos, es mejor que no vengan y se queden en casa. No necesitamos a gente que solo nos apoye cuando ganemos”, agregó el DT.

El capitán también habló

Incluso, la televisión iraní interrumpió la emisión tras constatar el silencio de los futbolistas, según la agencia de noticias DPA, que también ha confirmado que algunos aficionados abuchearon el himno dentro del propio estadio. Entre el público del Jalifa International Stadium había personas con el emblema ‘Mujer, vida y libertad’ en su ropa.

El domingo 20 de noviembre, el capitán de la selección iraní, Ehsan Hajsafi, ya había reclamado reformas en Irán y expresado sus condolencias a las familias de los fallecidos en las protestas.

Por esto, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha instado a los deportistas a no “faltar al respeto” al país en sus participaciones en el extranjero, consciente de la importancia que tienen los mensajes llegados desde un ámbito especialmente seguido dentro de las fronteras iraníes.

Con respecto a lo anterior, Ehsan Hajsafi volvió a aprovechar su espacio al frente de las cámaras y en la rueda de prensa después del partido con Inglaterra, dijo lo siguiente: “Las condiciones en nuestro país no son adecuadas. Nuestra gente no es feliz. La gente tiene que saber que estamos con ellos y que los apoyamos. Somos solidarios”.

Este es un llamado para que otros países se unan en solidaridad al difícil momento que está pasando Irán en el último tiempo.