Mundial Qatar 2022 | Hijo de Diego Maradona criticó a los que comparan a Messi con su padre: “No saben de fútbol”

Diego Maradona Jr., hijo del astro argentino campeón del mundo en México 1986, Diego Maradona, ha dado de qué hablar luego de que la selección de su país fuera derrotada por Arabia Saudita en su debut en el Mundial Qatar 2022.

La actuación del cuadro dirigido por Lionel Scaloni fue cuestionada por los hinchas y los analistas deportivos, quienes no dejaron de lado lo hecho por el siete veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, que pese a marcar de penal, no pudo liderar a su equipo en el terreno de juego.

Los reflectores apuntaron al astro del PSG y a su tibia participación en el desarrollo del juego, que finalmente logró ser remontado por la selección saudí, lo que dejó al equipo sudamericano en una posición incómoda que lo obliga a ganar los dos juegos restantes de su zona ante México y Polonia.

Las expectativas sobre la presentación de Argentina en Qatar 2022 son muy altas, pues es el último Mundial de Lionel Messi como jugador y es, para muchos, la oportunidad precisa para volver a levantar la copa, trofeo que lograron por última vez en México 1986 gracias a la actuación de Diego Maradona.

Por esta misma razón, el hijo del astro argentino salió a hablar y a cuestionar a quienes comparan a su padre con Lionel Messi y no fue nada condescendiente con el rosarino; además, reconoció que la derrota contra los árabes lo dejó bastante dolido.

“Estoy devastado por la derrota de Argentina. Me resulta difícil creer que todo esto realmente sucedió. Perder ante Arabia Saudita es una locura”, señaló el italiano.

Maradona Jr. dijo que quienes comparan a su padre con el jugador del PSG “no saben de fútbol”, pues, bajo su criterio, se tratan de “dos planetas diferentes” y que espera darle otra oportunidad al ex Barcelona para que levante su ritmo con la ‘Scaloneta’.

“La comparación entre Messi y mi papá la hacen los que no ven y no entienden de fútbol. Estamos hablando de dos planetas diferentes. Pero no quiero tirarle la cruz a Lionel de inmediato”.

“A veces en el fútbol se pierde incluso contra oponentes mucho más débiles. No creo que la Argentina fuera presuntuosa. Más bien, tenía miedo. El fútbol es así. Si no cierras los partidos, hasta los equipos más pobres vendrán a por ti”, agregó el hijo que tuvo Maradona con Cristina Sinatra.

Argentina Vs. México, un duelo definitivo

El duelo de este sábado 26 de noviembre entre las selecciones de Argentina y México es decisivo para ambas escuadras. Por un lado, está el cuadro de Messi, que es último en su grupo producto de la derrota con Arabia Saudita; por el otro, está el conjunto mexicano, el cual es dirigido por el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino y que marcha tercero con un punto luego del empate con Polonia.

Se trata de una final anticipada que dejará al ganador muy bien acomodado de cara a la tercera fecha del Grupo C y que, prácticamente, eliminará al cuadro que salga derrotado, por lo que la atención está puesta sobre este duelo entre combinados latinoamericanos.

En este sentido, los seguidores de ambas selecciones, conscientes de lo que se juegan este sábado, han elevado los ánimos y han llevado sus diferencias más allá del terreno de juego protagonizando, en las últimas horas, una verdadera batalla campal.

Con respecto a lo anterior, la contienda se generó cuando fanáticos de ambas naciones se empezaron a insultar mutuamente y, a partir de allí, iniciaron los golpes que duraron varios minutos. El hecho fue rechazado por diferentes medios de comunicación.