Néstor Lorenzo arma debate: estas son las sorpresas y regresos polémicos en la convocatoria de Colombia

Jhon Córdoba, que había brillado por su ausencia en los amistosos de junio, recibe la oportunidad que tanto llevaba esperando luego de encadenar una buena racha goleadora en el fútbol de Rusia con 14 tantos en 23 partidos jugados la temproada pasada. Su inclusión contrasta con la baja de Falcao García, que no fue llamado a raíz de su falta de continuidad en el Rayo Vallecano.

Pero las novedades no solo están por el lado de los jugadores que son prácticamente nuevos para la Selección, pues Lorenzo también se decantó por darle una inyección de experiencia al combinado nacional.

Aunque son jugadores plenamente conocidos por los hinchas, no están excentos del debate que se crea cada vez que dan a conocer una convocatoria. Esta vez, los nombres de la polémica son Santiago Arias, que no era convocado desde 2020, Yerry Mina, que todavía no suma minutos con la Fiorentina y, por supuesto, James Rodríguez, al que apenas le están dando rodaje después de su llegada a Sao Paulo tras cuatro meses sin jugar de manera profesional.