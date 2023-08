Directivo del equipo Movistar revela lo que habló con Nairo Quintana y da grandes esperanzas de su regreso

Nairo Quintana se fue a Europa con la ilusión de cerrar el año 2023 con un equipo que le dé garantías para volver a competir. No quiere retirarse del deporte que tanto ama y con el que le dio al país triunfos tan importantes como La Vuelta a España y el Giro de Italia.

“Quedó una muy buena relación y la seguimos teniendo. Soy consciente de su profesionalidad. Está impecable, a pesar de no correr el hombre sigue trabajando con un aspecto para verlo incorporado al pelotón de la Vuelta sin ningún problema. Sí, compartimos detalles y cosas de los momentos actuales, su nueva vida, lo vi muy bien y feliz con su familia. Lógicamente intentando hacer todos los posibles por volver a estar donde nunca debería haber salido. Este pelotón del World Tour que es lo que además creo que merece y espero que antes o más tarde el hombre tenga la oportunidad de que se le vea por aquí ”, confesó Unzué.

Nairo Quintana lleva un año sin competir, pero está buscando equipo para no retirarse del ciclismo: “Estoy como un lulo”

N.Q.: No, nada.

N.Q.: No, no puedo decir nada porque no tengo nada concreto (risas).