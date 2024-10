Néstor Lorenzo confirmó decisión crucial para Colombia en las Eliminatorias al Mundial 2026: “ya está”

Ante Bolivia, el juego en El Alto no salió del todo como se esperaba; situación contraria fue lo que ocurrió este martes, 15 de octubre, ante Chile, en donde el equipo de Néstor Lorenzo paseó a su rival y lo goleó contundentemente 4-0.

Esta victoria le permite al onceno cafetero reacomodarse en la tabla de posiciones, donde de no haberse dado un triunfo de Argentina, quedaría hasta las siguientes dos salidas en noviembre próximo, como co-líder del camino a la Copa del Mundo.

No es la primera vez que Colombia juega más tarde de lo habitual; aunque no significa que no pueda adaptarse, siempre será más ventajoso para el rival lidiar con las altas temperaturas que se sienten en Barranquilla durante la tarde.