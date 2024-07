Néstor Lorenzo hizo atrevido anuncio para la final de Copa América con Argentina: “Vamos a intentarlo”

De la mano de Néstor Lorenzo, la Selección Colombia superó una barrera que desde hace más de 20 años no lo hacía: llegar a la final de un gran torneo. En esta oportunidad, jugará ante Argentina el próximo domingo, por el título de la Copa América.

| Foto: You Tube - Win Sports

Néstor Lorenzo y Richard Ríos, en rueda de prensa de la Selección Colombia | Foto: You Tube - Win Sports

“Vamos a intentarlo como intentamos siempre. Colombia jugó siempre para ganar. Argentina es el mejor del mundo, campeón del mundo, campeón de América, pero vamos a intentar”, soltó demostrando que no se amilana ante semejante reto.

Sobre lo que significa medirse en la mayor instancia al país del que es, dijo: “De mi parte no lo experimenté nunca, no sé cómo se siente. Tengo mi círculo cercano que ya estaba vaticinando y diciendo lo que puede pasar por el cariño que me tienen”.