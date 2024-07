Luis Díaz rompe en llanto al hablar de James Rodríguez y revela lo que hablaron en privado

Luis Díaz, una de las principales cartas en ofensiva que tiene la tricolor, no aguantó la emoción y derramó lágrimas tras la histórica clasificación. En diálogo con Dsports , el guajiro señaló que está viviendo un sueño y le lanzó grandes elogios a James Rodríguez, quien para muchos ha sido el mejor jugador del torneo.

El futbolista del Liverpool afirmó que siente muy orgulloso de cada uno de sus compañeros y del país en el que nació, no escondió el emotivo momento que está viviendo.

James, ídolo

“A James siempre se lo he hecho saber, desde el momento que llegué a la selección le he dicho que él es mi ídolo, tanto él como Falcao y Cuadrado que los veía jugar desde pequeño. Poder compartir con ellos me llena de orgullo. Le llevo diciendo: ‘Eres un crack, te admiro mucho, te lo mereces’”, expresó.