Néstor Lorenzo lo anunció: decisión oficial sobre la desconvocatoria de Juan Fernando Quintero

De hecho, el técnico de Racing, Gustavo Costas, le pidió al volante antioqueño que no asistiera a la convocatoria de la Selección Colombia y priorizara los intereses del equipo, algo que no sucedió.

“Yo le dije, ‘yo quiero que no vayas a la selección’, pero sé que cuando lo llamen, él irá. Todo jugador de fútbol lo haría”, contó Costas en una reciente conferencia de prensa. “Me hubiese dolido mucho más que no lo hubiesen llamado, porque él se iba a sentir peor. No es que él no piense en la final, para nada. Lo piensa desde el primer día que habló conmigo. Por eso digo que a veces hay que comprender al jugador. Ojalá juegue, va a venir mucho mejor todavía”, completó el timonel de la ‘academia’.