Néstor Lorenzo reveló el jugador que reemplazará a Jefferson Lerma ante Panamá; decisión tomada

El mismo Jhon Arias, en un apartado de la rueda de prensa, habló de las expectativas sobre la Selección Colombia. “Con el trabajo que hemos venido haciendo, hemos creado grandes expectativas en nuestro país, en la gente que nos apoya, pero realmente que ese triunfalismo no llegue a nosotros ”, señaló.

Más palabras de Lorenzo

James será titular. “James va a jugar, la Selección lo necesita. Colombia tiene que salir con lo mejor y plantear el mejor partido para ganar. No podemos pensar en el siguiente sin afrontar este con toda la seriedad, responsabilidad y exigencia. James está bien”.

La media distancia. “Uno puede decirlo, pero el jugador viene con una característica. Siempre se dice y se practica la media distancia. No hemos hecho ningún gol en la Copa por esa vía, pero lo hemos intentado. Tenemos buenos jugadores para ello”.

Posibles penales. “Hay que estar preparados, el fútbol no tiene lógica. No siempre gana el que mere ni el que juega mejor. Hemos practicado, hay que esperar qué pasa mañana. Vamos partido a partido, no nos creemos nada, contra cada rival hemos jugado con la misma seriedad y estilo”.