Néstor Lorenzo se confesó y sacó a la luz problema que lo tiene preocupado: “Bastante desventaja”

Más palabras de Néstor Lorenzo

Colombia no tuvo piedad para derrotar a una Panamá que parecía un reto más difícil en la previa. “El partido no fue tan fácil como lo dice el resultado, desde lo físico, desde lo futbolístico. Panamá tiene un sistema que maneja bien, a lo mejor le falta un poco en la terminación y ahí se marcó un poco la diferencia. La clave fue competir en todo sentido de la mejor manera, desde lo físico hasta lo técnico. El partido no fue cómodo para nosotros. Pareciera que fue un baile, pero no fue así”, sostuvo Lorenzo.