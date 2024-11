No todo es alegría en el Liverpool de Luis Díaz: doloroso adiós causa sacudón en el camerino

Después del partido por la fecha 12 de la liga inglesa, el egipcio atendió a la prensa y habló sobre su futuro. “Estamos casi en diciembre y aún no he recibido ninguna oferta para seguir en el club. Probablemente estoy más fuera que dentro”, declaró a NBC Sports Soccer.

En la prensa británica aseguran que Liverpool sí ha estado en contacto con el representante de Salah, pero las palabras del jugador dejan en entredicho los esfuerzos para retenerlo. “Sabes que llevo muchos años en el club y no hay ningún club como este, pero al final no está en mis manos. Como he dicho antes, estamos en diciembre y todavía no he recibido nada sobre mi futuro”, insistió.