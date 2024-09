¿Nuevo fichaje? Técnico de Liverpool reveló el otro colombiano que le gusta y desata rumores

“ Luis Sinisterra es un extremo que me gusta porque domina el uno contra uno y puede marcar goles ”, declaró el estratega neerlandés, activando los rumores para un movimiento futuro que pudiera terminar con el caucano como compañero de Luis Díaz en Liverpool.

| Foto: PA Images via Getty Images

Luis Sinisterra, delantero de Bournemouth | Foto: PA Images via Getty Images

El cuerpo técnico está enfocado en que no les vuelva a pasar lo de la semana pasada, cuando tuvieron oportunidades de sobra para ganar, pero el gol de Hodson-Odoi inclinó la balanza hacia el lado del Nottingham. “Para mí, y lo he dicho varias veces antes, debemos dar crédito a lo que hizo Nottingham Forest. Nos lo pusieron muy difícil, muy difícil, y esa es siempre la principal resistencia. Es el equipo al que te enfrentas y no la cantidad de partidos que juegas u otras cosas. Siempre se trata de la resistencia que te ofrece el otro equipo”, explicó.