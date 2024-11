“Nunca vendí mi profesión”: ácido comentario de exjugador del FPC tras polémico partido entre Unión Magdalena y Llaneros

No obstante, entre los críticos hubo una voz sobresaliente y ya conocida en el FPC: la de Jhonny Ramírez. El exjugador supo desempeñarse como volante en equipos de la talla de Millonarios, Junior, Cúcuta y varios otros más. Por tanto, frente a la polémica, no guardó silencio alguno.

Pinto tras la victoria en el duelo de ida

“Ustedes saben que yo soy exigente; me ha tocado empujar mucho (...) Y a mí me gusta que el jugador se entregue 100 %, que entrene al máximo, que maneje conceptos tácticos de juego que aquí me ha costado mucho; aquí me ha tocado empujar mucho, mucho, pero bueno, ahí vamos”, afirmó Jorge Luis en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio.