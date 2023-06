Oficial: Dimayor dio a conocer fecha y hora de la final entre Atlético Nacional y Millonarios

La Liga Betplay 2023-I terminará con la final más histórica posible. Los dos equipos con más títulos en el país se enfrentarán la próxima semana para definir el primer campeón del año en una disputa sin precedentes en los libros dorados del fútbol profesional colombiano.

Millonarios consiguió su tiquete venciendo a Independiente Medellín en Bogotá (2-1), gracias a los tantos de Andrés Llinás y Daniel Cataño. Aunque el partido terminó en medio de polémica por las decisiones del árbitro Carlos Betancur, los dirigidos por Alberto Gamero también hubieran clasificado en caso de no ganar gracias al triunfo de América frente a Boyacá Chicó en el Pascual Guerrero (3-2).

“Tengo la felicidad, de tener casi tres años con este equipo y pelear los primeros lugares. Les manifiesto que muchas veces, por no ser campeón, no se puede ocultar un buen proyecto. En los últimos años, nos ha pasado, no hemos ido a las finales por un punto. El grupo coge jerarquía, experiencia en jugarlas”, dijo el entrenador samario en rueda de prensa.

Gamero admitió que su equipo no jugó bien el primer tiempo, pero fue contundente y pudo lograr el anhelado triunfo. “Yo les dije a ellos que desde que estoy en Millonarios es el peor primer tiempo que hemos jugado. Les dije que Dios está con nosotros, que Dios es grande y el primer tiempo terminó 0-0 gracias a una buena actuación de Juan (Moreno). En el segundo tiempo recompusimos cosas, el grupo salió con otra mentalidad”, agregó.

Millonarios está en la final de la Liga BetPlay tras vencer a Medellín. - Foto: Twitter: @MillosFCoficial

Nacional, el rival

Una vez firmaron su paso a la final, Millonarios puso los ojos en la definición del grupo A, que tenía tres equipos en contienda por un solo boleto. Atlético Nacional estuvo gran parte de la jornada como clasificado, pero llegó a sufrir cuando Deportivo Pasto se le montó al marcador e inmediatamente Alianza Petrolera empató de penal en Rionegro.

Con el 2-2 en el Atanasio y el 1-1 en casa de Águilas Doradas, al cuadro ‘verdolaga’ solo le quedaba marcar un gol más sobre el final. Apoyado en la experiencia de sus atacantes, los antioqueños insistieron hasta que Jarlan Barrera, el héroe de la final del año pasado, anotó con un remate de zurda, dejando sin respuesta al portero Diego Martínez.

Cuando la pelota tocó la red, el estadio entero estalló de júbilo y en el aire empezó a sentirse que la el clásico entre los dos clubes más históricos del FPC era toda una realidad.

“Tenemos que tener grandeza en los momentos duros y gracias al mérito de los jugadores es que logramos el objetivo de llegar a la final. Siempre estamos en construcción y reconstrucción. Cuando se logra una buena combinación, se ven cosas buenas, así que necesitamos mantener este nivel y el trabajo”, dijo Paulo Autuori, entrenador de Nacional.

Tomás Ángel, de Nacional, celebrando su gol ante Deportivo Pasto. - Foto: Twitter: @nacionaloficial

Confirmados los dos finalistas, el problema era para la Dimayor, que debía tener en cuenta el amistoso de la Selección Colombia en Alemania y también el partido de Nacional frente a Patronato el martes de la siguiente semana por Copa Libertadores.

Fernando Jaramillo, presidente de la entidad, habló claro en Win Sports y explicó que no se correrá la final ida, por lo que los convocados a la Tricolor tendrían que viajar directamente desde Genselkirchen hasta Medellín para intentar llegar a tiempo. El primer partido se disputará el miércoles 21 de junio sobre las 8:00 p. m en el Atanasio Girardot, mientras que la vuelta será el 24 de junio a las 5:00 p. m en ‘El Campín.

El horario del partido crucial se corrió para el sábado porque Nacional tiene compromiso de Libertadores el martes siguiente sobre las 7:00 de la noche y los tiempos no darían para cumplir con las 72 horas de descanso.