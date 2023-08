Palo de Néstor Lorenzo al fútbol colombiano: el seleccionador reveló aspectos a mejorar

El orientador ha revelado detalles que ha encontrado para mejorar en el fútbol colombiano y también ha dado a conocer algunos aspectos de su trabajo para mejorar a los jugadores, no solo en las mayores sino en las categorías juveniles.

Uno de los aspectos más interesantes que expresó Lorenzo es que no cree que haya recetas mágicas para hacer rendir a los equipos.

Lorenzo destacó que, aunque los datos son importantes, no son lo único necesario para tomar decisiones como técnico.

“Si usted se fijan bien, a pesar de todas las herramientas científicas y los datos, el profe Leandro (Clocchiatti), que es mi preparador físico, me dijo que me baso mucho en la percepción, porque eso me da la seguridad de si un jugador puede tener minutos, cuántos minutos y demás”, contó Lorenzo, quien solo dirigió al Melgar, de Perú, antes de recalar en Colombia.