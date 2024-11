Patriotas se aferra a la A: detalle en reglamento de Dimayor lo podría dejar en primera división

Patriotas le ganó al Tolima por 2-1 en la fecha 18 de la Liga BetPlay 2024-ll. No obstante, a pesar de dicho resultado, Envigado venció 1-0 al Cali y dejó al cuadro boyacense sin posibilidades matemáticas de permanecer en primera .

¿Los decimales suman en la tabla del descenso?

Esto no daría pie a una aproximación de decimales en caso de empate, pues si Envigado cae con Medellín quedaría con 1.008 de promedio y Patriotas con 1.000..., pero como la Dimayor solo cuenta las dos primeras cifras después del punto, las siguientes (hacia la derecha) no tendría por qué ser contadas y, por tanto, no aproximarían.