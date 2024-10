Terremoto en la Dimayor; clubes estarían proponiendo un cambio de rumbo en la entidad

“Maneja la economía de la FCF y estuvo vinculada a la Dimayor por mucho tiempo. He dicho hace dos días que a raíz de los últimos sucesos y muchas más situaciones, algunos directivos le estarían apuntando a la silla de Jaramillo. Siempre ha existido un grupo que respalda y otro que no” , dijo el analista.

“Anuncié que venían dándose reuniones en el último tiempo para tratar de encontrar un nuevo rumbo en la Dimayor. No sé si será mejor o peor, pero sí puedo decir que el nombre de María del Pilar Abella funciona, ha funcionado y se ha puesto desde la época de Jorge Enrique Vélez” , agregó.

Por otra parte, Vélez indicó que por ser la esposa de Eduardo Méndez, actual presidente de Santa Fe, no es impedimento para descartar a Abella para ser la posible nueva dirigente de la Dimayor .

“Quiero dejar claro que ella es la esposa de Eduardo Méndez, cualquiera podría utilizar este evento en contra. Pero al mismo doctor Méndez no le gusta mucho que mencionen y propongan a su esposa, pero en esto no tiene nada que ver Méndez. Al contrario, Méndez no la quiere poner, ella tiene méritos suficientes, es una profesional destacada con un carácter fuerte. Es una mujer que le vendría muy bien a la Dimayor”, puntualizó.