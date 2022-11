Pékerman habló sobre las selecciones suramericanas en el Mundial de Qatar: “Esperemos que estén a la altura”

En el Mundial de Fútbol Qatar 2022 los personajes más icónicos del deporte tienen una voz que es escuchada, entre ellos destacan entrenadores, directores técnicos, futbolistas, y, por otro lado, están las celebridades que disfrutan de la fiesta del balompié.

Es así como José Néstor Pékerman, el exdirector técnico de la Selección Colombia que logró llevarla al Mundial 2014 que se realizó en Brasil y al Mundial 2018, que se llevó a cabo en Rusia, se refirió a sus favoritos en el país árabe.

El argentino de 73 años fue increpado en Qatar por el periodista César Vivar, del periódico Depor de Perú, quien le preguntó si estaba disfrutando del Mundial, ante lo que contestó: “Como siempre, ver el mejor espectáculo que hay del fútbol y aparte también aprendiendo porque siempre es bueno”.

El exfutbolista sentenció respecto a las selecciones de América del Sur: “Esperemos que los equipos sudamericanos todos estén a la altura en este Mundial”.

Asimismo, respecto a la ausencia de la selección del vecino país, expresó: “Hicimos mucha fuerza, deseaba de corazón que logre su nueva participación en el Mundial”, pues, al igual que la Tricolor, tampoco lograron llegar a la región de Oriente Medio.

Otro de los colombianos presentes en el territorio qatarí, es Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, quien acompaña al equipo de periodistas argentinos de Fútbol de Primera, quienes compartieron en la cuenta de Instagram un reel del Pibe en el que este sus predicciones con respecto a la cita que tenía la selección española y la de Costa Rica.

Además de generar sorpresa, el cafetero causó gracia con algunas respuestas. El exfutbolista del Valladolid dijo que el campeón del campeonato sería la selección de Argentina. En lo que corresponde al subcampeón, señaló que “subcampeón no sé, porque no sé con quién se va a encontrar todavía”.

El ex jugador de la Selección Colombia habló del 7-0 de España ante Costa Rica. - Foto: Captura de pantalla y @SEFutbol

Para el Pibe, el mejor jugador será Messi, el máximo goleador terminará siendo Lautaro Martínez. También dijo que la revelación será Uruguay y cuando le preguntaron por la decepción, dijo: “esa no sé”. Valderrama y sus ocurrencias.

Tras el debut del equipo de Lionel Scaloni, apenas a la salida del estadio fue consultado y llamó a la calma para lo que resta de la fase de grupos: “Conocemos a Argentina. 36 partidos ganados, perdió uno...”, dijo. Agregó que “cuando uno juega mal, pierde y Argentina jugó mal, de igual manera mostró que considera eso como un desliz, pero no será definitivo.

Ahora bien, un día después del primer resultado sorpresivo también opinó de la España goleadora que se impuso 7-0 a la Costa Rica del colombiano, Luis Fernando Suárez, de la que dijo “me decepcionó, pensé que tenía más”.

Por otra parte, aunque su primer comentario no mostró muchas esperanzas para los ticos, agregó que “son partidos que pasan y le tocó la más dura”, refiriéndose a que debe remontar si busca pasar a la ronda de octavos de final.

“Hay que reponerse, porque el fútbol es ese, cuando uno pierde”, complementó, y agregó: “no estuvo bien el partido”.

A su vez, no restó mérito al cuadro español, que hasta el momento se vio como el más sólido de los denominados favoritos: “Tenía rato de no ver un equipo así, pero rato, rato”. Tan encantado quedó, que describió jugada a jugada lo que lo había deslumbrado: “así como jugó España... un toque, dos toques, aceleramos”, y terminó hablando del jugador con el que quisiera compartir para que le enseñe: “Pedri, me lo llevo en el bolsillo para que me enseñe a jugar”.