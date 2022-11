“Tenía rato de no ver un equipo así”: el Pibe Valderrama, deslumbrado con España en Qatar 2022

La Selección Colombia no está en Qatar 2022, pero esto no impide que jugadores y técnicos sean requeridos para dar conceptos sobre las 32 delegaciones que disputan la cita orbital. En suelo mundialista, uno de los exjugadores de la Tricolor que es voz autorizada es Carlos ‘Pibe’ Valderrama, quien ha demostrado desde antes del inicio de la competencia su voto de confianza hacia un combinado sudamericano, en busca de romper la sequía del continente desde 2002 cuando Brasil fue campeona.

Como se mencionaba, aunque el combinado cafetero no clasificó al Mundial de Qatar 2022, esto no le impidió al Pibe para acompañar al grupo de periodistas argentinos de ‘Fútbol de Primera’, los cuales realizan programas radiales a diario hablando de la cita orbital y, claramente, de la Albiceleste.

En la cuenta oficial de Instagram de Fútbol de Primera, publicaron un reel del Pibe Valderrama en el que este daba sus predicciones con respecto a la cita. Además de generar sorpresa, el cafetero causó gracia con algunas respuestas.

El exfutbolista del Valladolid dijo que el campeón sería la selección de Argentina. En lo que corresponde al subcampeón, señaló que “subcampeón no sé, porque no sé con quién se va a encontrar todavía”.

Para el Pibe, el mejor jugador será Messi, el máximo goleador terminará siendo Lautaro Martínez. También dijo que la revelación será Uruguay y cuando le preguntaron por la decepción, dijo: “esa no sé”. Valderrama y sus ocurrencias.

Tras el debut del equipo de Lionel Scaloni, apenas a la salida del estadio fue consultado y llamó a la calma para lo que resta de la fase de grupos: “Conocemos a Argentina. 36 partidos ganados, perdió uno...”, dijo. Agregó que “cuando uno juega mal, pierde y Argentina jugó mal, de igual manera mostró que considera eso como un desliz, pero no será definitivo.

Ahora bien, un día después del primer resultado sorpresivo también opinó de la España goleadora que se impuso 7-0 a la Costa Rica del colombiano, Luis Fernando Suárez, de la que dijo “me decepcionó, pensé que tenía más”.

Ni Keylor Navas, experimentado arquero de Costa Rica pudo evitar la desastrosa presentación. - Foto: REUTERS

Por otra parte, aunque su primer comentario no mostró muchas esperanzas para los ticos, agregó que “son partidos que pasan y le tocó la más dura”, refiriéndose a que debe remontar si busca pasar a la ronda de octavos de final.

“Hay que reponerse, porque el fútbol es ese, cuando uno pierde”, complementó, y agregó: “no estuvo bien el partido”.

A su vez, no restó mérito al cuadro español, que hasta el momento se vio como el más sólido de los denominados favoritos: “Tenía rato de no ver un equipo así, pero rato, rato”. Tan encantado quedó, que describió jugada a jugada lo que lo había deslumbrado: “así como jugó España... un toque, dos toques, aceleramos”, y terminó hablando del jugador con el que quisiera compartir para que le enseñe: “Pedri, me lo llevo en el bolsillo para que me enseñe a jugar”.

Felicitación presidencial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha unido a la celebración por la victoria felicitando a toda la selección española tras la goleada de La Roja a Costa Rica en su debut en el Mundial de Qatar.

“Impresionante debut de España en el Mundial. ¡Menudo partidazo! Enhorabuena a toda la Selección Española de Fútbol por esta goleada histórica. ¡A por el siguiente!”, celebró el jefe del Ejecutivo en su cuenta de Twitter acompañado del hashtag #VamosEspaña.

La selección española goleó 7-0 a Costa Rica este miércoles en un estreno ilusionante y convincente en el Mundial de Qatar. Dani Olmo, Asensio, Ferran Torres, Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata han sido los encargados de marcar los tantos para España.