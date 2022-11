Cristiano Ronaldo no descarta a Portugal como campeona del Mundial de las sorpresas: “¡No hay imposibles!”

Cristiano Ronaldo, uno de los llamados a protagonizar la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, debutará con la selección de Portugal el jueves 24 de noviembre enfrentando a Ghana, y, más allá de que sus últimos días no han sido los mejores por la rescisión de contrato con el Manchester United, compartió un mensaje que llena de ilusión a la hinchada.

En sus redes sociales, vistiendo la camiseta del combinado portugués, dejó ver que no hay imposibles cuando de fútbol se trata y pese a que su equipo no es uno de los favoritos al título en el certamen mundialista. El atacante de 37 años publicó:

“A punto de empezar nuestra campaña en la mayor competencia del mundo. Una aventura que esperamos sea larga y llena de éxitos, con el fin de levantar muy en alto el nombre y la bandera de nuestro país. Queremos llenar a todos los portugueses de orgullo y alegría. ¡No hay imposibles! ¡Vamos, Portugal”.

Muestra de que no hay imposibles en el Mundial que se está disputando es el triunfo de Arabia Saudita sobre Argentina, pese a ser considerada la ‘cenicienta’ del Grupo C, en el que además están México y Polonia. Así mismo, la victoria 2-1 de Japón sobre Alemania este 23 de noviembre. Si por algo se está caracterizando el torneo es por las sorpresas.

Antes de pensar en quedarse con el título del Mundial en su octava participación, Portugal deberá superar lo hecho en sus últimas apariciones en el certamen. En Sudáfrica 2010 fue eliminado en octavos de final por España, en Brasil 2014 no pudo pasar de la fase de grupos y en Rusia 2018 volvió a caer en octavos, solo que en manos de la Uruguay dirigida por Óscar Washington Tabárez.

Los lusos, guiados por Cristiano Ronaldo, pero con otros jugadores de muy buen momento como Bruno Fernandes y Bernardo Silva, quien destacó lo importante que es contar en el campo de juego con él.

“Somos un equipo que tiene a Cristiano. Él es parte, obviamente, pero cuando no está, sabemos responder, como lo hemos sabido últimamente. Cuando no estaba, respondíamos bien. Nosotros estamos listo. Somos 26, no, no importa si es uno u otro”, comentó hace unos días en rueda de prensa.

Silva además descartó líos entre Cristiano y Fernandes, compañeros en el Manchester United, luego de que el mítico ‘7′ afirmara ante la prensa que este club buscaba deshacerse de él. “No veo nada extraño en la selección portuguesa con Cristiano Ronaldo. Personalmente creo que son cosas que han pasado en los clubes y no tienen nada que ver aquí”.

El partido de la selección de Ghana será transmitido por DirecTV Sports desde las 11:30 a. m.

En medio del Mundial, Cristiano le dice adiós al Manchester

Apenas un día atrás se acabó la pesadilla de Cristiano Ronaldo tras su regreso al Manchester United. El portugués apenas sumó 524 minutos en el final de la temporada en la Liga inglesa, anotando un gol por Premier al Everton.

Sin embargo, sus declaraciones tras la entrevista con el periodista Piers Morgan no cayeron nada bien en su club inglés que, en pleno Mundial de Qatar 2022, comunicó una contundente decisión.

“Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato”, inicia la misiva.

“El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro. Todos en el Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo Erik ten Hag y trabajar juntos para lograr el éxito en el campo”, complementa el comunicado oficial.

CR7 buscó irse del United antes del inicio de la temporada porque no tenía participación en Champions League. El astro luso se vio obligado a cumplir con sus obligaciones deportivas y la relación con el DT, Erik ten Hag, se rompió.

“No le tengo respeto, porque él no me respeta”. A lo que agregó de manera contundente: “Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”, aseguró el astro. Ahora, inicialmente se confirmó su salida.