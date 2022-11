Luis Fernando Suárez y sus primeras palabras tras la vergonzosa goleada de Costa Rica ante España: “Hay que olvidarlo todo”

Lusi Fernando Suárez, el único representante en cancha de Colombia en la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, vivió este miércoles un amargo debut. La selección de Costa Rica fue avasallada por una España que promete dar de qué hablar en el certamen pese a la juventud de su plantel.

Apenas dos días después de la goleada de Inglaterra 6-1 a Irán, un marcador que parecía difícil de superar, España venció 7-0 a Costa Rica, y, como es apenas normal, el entrenador cafetero es uno de los señalados por tal fracaso.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el técnico dio sus impresiones del partido y, en algunos momentos, se notó que midió sus palabras para que no pareciese que criticaba excesivamente a sus jugadores. “Tengo que ser muy certero en lo que digo para que el equipo no caiga más”, dijo en un comienzo.

El DT también reconoció la superioridad española, no solo en evidencia en el marcador, sino en otras estadísticas que, según la prensa tica, dan vergüenza. Costa Rica, por ejemplo, no realizó ningún disparo a la portería del rival y solo tuvo un 18 % de posesión del balón.

Otro dato que da cuenta de lo que se vivió en cancha fue que mientras España realizó 1.043 pases, Costa Rica solo hizo 231.

Pues bien, sin pelos en la lengua, Suárez comentó: ”España estuvo a una manera superlativa. Fue muchísimo más que nosotros, sobre todo en la tenencia de la pelota y que fueron muy claros con el balón en el último cuarto de la cancha”.

Acerca de España, Suárez señaló que “es favorita desde que llegó, no por un partido, aunque este resultado seguramente les dé más confianza. Ellos son muy superiores, hoy lo demostraron, pero la diferencia no son siete goles”.

Desde el punto de vista más personal, el veterano entrenador colombiano reveló sus sensaciones: “Es un sentimiento de tristeza, claro que sí, con la circunstancia de que yo tenía expectativas diferentes, por lo que en estos momentos no me siento bien”, concluyó.

A levantar lo anímico

El debut de Costa Rica en el Mundial no es lo que menos preocupa a Luis Fernando Suárez, sino cómo levantar anímicamente a su equipo tras una derrota en un campeonato que tiene puestos encima los ojos de todo el mundo.

“Hoy me preocupa lo mental, me preocupa que el grupo no salga de este resultado por la manera que se dio”, comentó inicialmente.

Cuestionado sobre qué le preocupa más de su equipo tras la goleada, si la recuperación futbolística o anímica, Suárez no tuvo dudas: “Tengo que ir al camerino y hablar con ellos. Sé que es complicado, pero hay que olvidarlo todo. Primero hay que solucionar lo anímico y a partir de mañana trabajar para preparar el partido de Japón y sacar esto adelante”.

“Creo que tenemos jugadores para hacer las cosas mejor de lo que lo hicimos contra España (...) Tenemos que hacer las cosas diferentes en los dos partidos que quedan. Buscar resultados positivos que hagan olvidar lo que pasó hoy”, insistió el técnico.

El próximo partido de Costa Rica será contra Japón, que este miércoles dio la sorpresa al ganar 2-1 a Alemania y acabará la primera fase contra España.

Japón festeja el triunfo ante Alemania

Yuto Nagatomo, experimentado defensor de Japón, fue de los que más celebró en el campo de juego y también de los que accedió a atender a los medios de comunicación para enviarles un mensaje a sus compatriotas, que ahora los apoyarán más que nunca para los partidos que les faltan rumbo a la clasificación.

Pero la entrevista se tornó extraña cuando Nagatomo perdió la cabeza y empezó a gritar “¡bravo!” en perfecto español, recordando sus épocas en Europa jugando para el Inter, Galatasaray y Olympique de Marsella.

*Con información de la AFP.