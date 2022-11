El colombiano no arrancó con pie derecho en la cita orbital.

“El peor en la historia”: hinchas de Costa Rica no soportaron la humillante derrota con España y arremeten contra Luis F. Suárez

La jornada de este miércoles dio apertura a las acciones del grupo E con los duelos entre Alemania con Japón y España ante Costa Rica. Precisamente, el que más ofreció emociones, fue el debut de la selección dirigida por el colombiano Luis Fernando Suárez ante la Furia Roja.

Los ticos arribaron a este juego con el objetivo de lograr lo hecho en el Mundial de 2014, cuando tuvieron un panorama similar de enfrentar en su zona a campeones del mundo. Sin embargo, el sueño para la selección centroamericana inició con una humillante derrota por 7-0 ante los dirigidos por Luis Enrique, que dominaron en todos los 90 minutos.

El equipo de Suárez se metió en la historia al ser el conjunto que ha recibido la peor goleada desde sus inicios. Ante esto, los hinchas y prensa del seleccionado tico no soportaron esto y piden desde ya la salida del técnico colombiano.

En las redes sociales se hicieron conocer los comentarios más fulminantes en contra del DT cafetero, teniendo varios la coincidencia en que le faltó más “ambición”. “Luis Fernando Suárez, muerto de risa y como no si lo renovaron por cuatro años antes del Mundial”, fue uno de los comentarios.

Luis Fernando Suárez quedará a la historia como el DT del peor partido en la historia de Costa Rica en un mundial, nunca antes visto la tricolor pasó algo así. Y no compremos el humo de que es un proceso para 2026 porque hoy el promedio del 11 titular fue de 28,7… (1/2) pic.twitter.com/LfSm8IyWWN — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) November 23, 2022

Si Luis Fernando Suárez no se va apenas lleguen al país, me llevan presa — Priscilla Fallas💜🇨🇷 (@PriscillaFalla8) November 23, 2022

El nefasto de Luis Fernando Suárez es tan poco serio ( lo que lo caracteriza) que se está riendo en el banquillo con el marcador 7-0). Y aquí algunos todavía lloran a ese perro. — Doctor Jessurum (@jessurumvive) November 23, 2022

“Desastroso” y “doloroso”

Los jugadores de Costa Rica lamentaron la paliza que les propinó España (7-0) este miércoles en su estreno en el Mundial de Catar, un resultado que consideraron “desastroso” y “muy doloroso”, aunque afirmaron que intentarán “pasar la página lo antes posible”.

“Es difícil, no es algo que esperábamos, no era algo que queríamos, pero (tenemos que) pensar en el siguiente partido. Hay que levantarse, no podemos quedarnos con ese marcador tan doloroso”, dijo el defensor Kendall Watson al término del cotejo disputado en el estadio Al Thumama en Doha.

“En un partido como este hay que salir a tener esa calma, esa personalidad, pero ninguno la tuvo”, explicó el jugador del Deportivo Saprissa. “Tenemos que pasar esta página lo antes posible”.

Watson, de 34 años, llamó a concentrarse en el juego que tendrán el domingo contra Japón, que derrotó sorpresivamente 2-1 a Alemania más temprano. La derrota contra los nipones puede dejarlos fuera del Mundial.

“No hay que desmayar, no hay que pensar que todo está acabado porque hay dos partidos más. Nuestra fe siempre va a estar intacta hasta que sea posible. Estamos muy adoloridos, no es lo que nos representa, lo que sigue es lo más importante”, aseguró.

El zaguero Óscar Duarte, del Al Wehda de Arabia Saudita, reconoció la superioridad de España, que se fue adelante desde el minuto 11 con gol de Dani Olmo.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group E - Spain v Costa Rica - Al Thumama Stadium, Doha, Qatar - November 23, 2022 Costa Rica's Keylor Navas looks dejected after Spain's Alvaro Morata scores their seventh goal

“Nos pasaron por encima, fueron muy superiores”, aseveró. Por su parte, el delantero del Sport Herediano, Anthony Contreras, afirmó que la responsabilidad del revés es de los jugadores.

“No sé explicar lo que nos pasó en cancha, fue un partido desastroso el que hicimos, como selección, como grupo. No veníamos con esta mentalidad, veníamos a ganar, pero fue lo que menos hicimos. Como jugadores tomamos la responsabilidad”, apuntó.

“Siento que nos preparamos bien, estudiamos bien lo que iba a proponer España, tal vez fue una noche mala”, opinó. “De ninguna manera nos pudimos acomodar a lo que queríamos”.

Por lo pronto, Costa Rica buscará pasar el trago amargo de su debut con su segundo juego del grupo E que será ante Japón. Este duelo será clave, pues los nipones llegan con aire en la camiseta luego de dar el batacazo de la jornada tras vencer a la Alemania de Muller.