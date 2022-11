Video: Nagatomo se aloca por la victoria de Japón sobre Alemania y lanza gritos en español

Japón está de fiesta este miércoles producto de la histórica victoria sobre Alemania en el debut por el Mundial de Qatar 2022. El equipo nipón despertó a los últimos 15 minutos y marcó dos goles que le terminaron dando los tres puntos, decretando que está interesado en clasificar a la siguiente fase, sin importar que tenga que dejar fuera a un gigante del grupo que comparte además con España y Costa Rica.

Después del pitazo final, los jugadores y miembros del cuerpo técnico corrieron hasta el campo como si se tratara de un título para abrazar a los héroes de la noche. Ritsu Doan al 75′ y Takuma Asano al 83′ fueron los autores de un triunfo que entrará para siempre a los libros dorados de la historia del deporte japonés.

Yuto Nagatomo, experimentado defensor de los ‘samurais’, fue de los que más celebró en el campo de juego y también de los que accedió a atender a los medios de comunicación para enviarle un mensaje a sus compatriotas, que ahora los apoyarán más que nunca para los partidos que les faltan rumbo a la clasificación.

Pero la entrevista se tornó extraña cuando Nagatomo perdió la cabeza y empezó a gritar “¡bravo!” en perfecto español, recordando sus épocas en Europa jugando para el Inter, Galatasaray y Olympique de Marsella.

Arabia los inspiró

Japón firmó este miércoles una de las grandes sorpresas del Mundial de Qatar tras vencer por 2-1 a Alemania, con una remontada en la que los asiáticos se inspiraron en el triunfo un día antes de Arabia Saudita contra Argentina (2-1).

“Sí, por supuesto, vimos el partido y nos inspiró. (Los sauditas) Demostraron que podían ganar” a los argentinos, pese a la diferencia de calidad, declaró en zona mixta tras el partido Kaoru Mitoma. El centrocampista del Brighton reconoció que la victoria contra la Mannschaft supone “un momento inolvidable para el equipo, hemos hecho historia”.

El capitán de los Blue Samurai Maya Yoshida destacó la reacción de su equipo después de encajar el primer gol alemán en la primera parte (un penal anotado por Ilkay Güngogan en el 33): “Jugamos muy bien, siguiendo el plan, defendiéndonos como un bloque y pese a encajar primero, mantuvimos la calma”.

Jugadores de Japón celebran a rabiar el triunfo sobre Alemania - Foto: REUTERS

“Sabíamos que en la segunda parte habría más espacios y tendríamos más oportunidades”, añadió. Los japoneses voltearon el marcador en el segundo tiempo con goles de Doan y Asano, después de no haber rematado entre los tres palos en todo el primer tiempo y parte del segundo.

“Nuestra fortaleza es el equipo, el bloque, la unión, y lo hemos demostrado”, añadió el veterano defensa, ahora en el Schalke alemán, quien se refirió también a la victoria de Arabia Saudita contra Argentina: “Fue una sorpresa, pero no una gran sorpresa”.

“Muchas veces he dicho que tienen muy buenos jugadores, que no salen de su país porque su liga es muy rica, pero a mis amigos les digo que juegan muy bien, sobre todo en casa. No están en su país, pero cerca”, añadió.

Para Alemania, por el contrario, es un golpe durísimo del que tendrán que reponerse rápidamente para evitar una nueva eliminación como la de hace cuatro años en Rusia. “Tenemos que trabajar mucho con los jugadores ahora. Sabemos que el regreso a casa no será agradable porque ahora todos tienen esta derrota en la cabeza y están molestos porque no ganamos el juego hoy”,dijo.

“Es una brutal decepción. Tomamos la ventaja, tomamos una ventaja de 1-0, justamente. Pero luego perdimos muchas ocasiones de gol. Y hay que reconocerlo: Japón claramente nos superó en términos de eficiencia”, completó el entrenador que se estrenó como mundialista este miércoles, en reemplazo de su predecesor Joachim Löw.

Con información de la AFP.