“Dios mío, me vuelvo loco”: el sufrimiento de un comentarista argentino durante el partido contra Arabia Saudita

El día de hoy debutó uno de los seleccionados favoritos para ganar la copa mundo, con un equipo asiático que para sorpresa, obtuvo la victoria y el reconocimiento de muchos fanáticos.

Los aficionados del fútbol se reunieron según su hora local para ver uno de los partidos con los que Argentina con la capitanía de Lionel Messi, demostraría -una vez más- su talante, sin embargo, los dos goles de Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari, le tomaron ventaja al equipo suramericano que con un penal de Messi logró en un inicio elevar la esperanza de muchos.

Es entonces que los titulares de prensa no se hicieron esperar alrededor del mundo, pues la derrota de Argentina fue una de las noticias más relevantes del Mundial Qatar 2022, en el día de hoy.

Por ejemplo, el Clarín tituló que, “La Selección de Messi y una mañana de Mundial torcida para los argentinos, en la que salió todo mal”, y expresó: “Estaba todo listo, el mate armado y las facturas compradas bien tempranito. Que éramos candidatos, que había que golear en el debut para clasificar primeros. Que Messi merece la Copa. Que los chicos no vayan al cole, o que vayan después con la camiseta puesta. Que en la semi podía tocar Brasil. Que la final era Inglaterra. Todos arriba de la Scaloneta, incluso los que antes la destrozaban. Pero nadie tuvo en cuenta a Arabia Saudita.”

ESPN Argentina escribió en su titular que, “Argentina sufre una derrota histórica, pero la historia dice que no está descartada del Mundial”, y agregó lo siguiente: “Argentina sufrió en Doha la mayor y más dura derrota de su historia en un debut en Copa del Mundo. Llegó a Qatar rodeada de un optimismo desmesurado, presentando unos números soberbios (36 partidos sin conocer la derrota) y escuchando, entre sonrisas, que lo tenía todo para ganar ese título que debiera suponer la guinda a la carrera, monumental, de Lionel Messi. Y, de entrada, sufrió el golpe más inesperado”.

El periodista argentino que sufrió la victoria de Arabia Saudita

A lo anterior se suman los comentarios del periodista, Gustavo Kuffner, que en el minuto 34 emotivamente, y a punto de creer que Argentina anotaría otro gol, relató: “Ahí va Lautaro para la revancha (...) Ahí está Lautaro. Golazo, golazo, golazo ¡Fuera de juego! No vale. Otra vez, Dios mío. Me vuelvo loco con el fuera de juego hoy, me vuelve loco el offside hoy”, refiriéndose al tercer gol anulado de Argentina por estar fuera de juego.

"¡ME VUELVE LOCO!" 😅



⚽️ La reacción de @GustavoKuffner tras el TERCER gol anulado a Argentina por offside. #CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/WUSLV4wlWs — DSports (@DSports) November 22, 2022

Cabe recordar que, en el minuto 52 no dudó en decir: “Gol... golazo de Arabia Saudita. Dios mío, mira el gol que hizo Al-Dawsari”, apreciando la anotación del futbolista saudí.

⚽️ ¡ARABIA SAUDITA LO DA VUELTA!



Al-Dawsari la colgó en el ángulo después de una jugada individual impecable.



⏱️ 52': 🇦🇷1 - 2 🇸🇦#CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/TCPNTbQJPJ — DSports (@DSports) November 22, 2022

Messi no se ocultó y dijo que “no hay excusas”

Tras la derrota en su primer partido en el grupo C, a pesar de su gol anotado, cuando pasaba por la zona mixta, se detuvo para atender a los medios de comunicación y dijo que sabían que “Arabia es un equipo con buenos jugadores, que mueve bien la pelota y que adelanta mucho la línea”. “Lo trabajamos, pero nos aceleramos un poco”.

“No hay excusas. Vamos a estar más unidos que nunca. Este grupo es fuerte y lo ha demostrado. Es una situación que hace mucho tiempo no nos tocaba pasar. Ahora hay que demostrar que este es un grupo de verdad”, precisó.

Para Messi este es “un golpe muy duro para todos”, porque no esperaban “empezar de esta manera” el Mundial de Qatar 2022. “Por algo pasan las cosas. Hay que preparar lo que viene, tenemos que ganar o ganar y depende de nosotros”, aseguró.