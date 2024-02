Polígrafo para los árbitros: así se usará la extrema medida en el fútbol

Por otra parte, dieron a conocer que serán pioneros en la inclusión de este elemento en el fútbol mundial: “el Comité Ejecutivo de la UAF apoyó la propuesta de introducir un examen obligatorio por parte de los árbitros con el uso de un polígrafo (“detector de mentiras”) en los períodos competitivos y no competitivos”.

Viabilidad para ser usado en Colombia

A pesar de que lo considera necesario, apunta a que los argumentos para no hacer uso son de tipo netamente económico: “Los directivos no le “paran bolas” a este tema, es difícil que lo hagan, pues cualquier inversión que hagan para mostrar transparencia les parece un gasto y no una inversión”.