Destitución de los árbitros de Envigado vs. América: decisión final tiene nueva versión

Un partido del fin de semana en la Liga Betplay 2024-I, a pesar del pitazo final, no ha terminado de jugarse, se trata de Envigado vs. América de Cali, que dejó un aire de polémica por las decisiones que hubo al rededor de un penal no cobrado en favor de los rojos y uno más en su contra, que al parecer, no debió ser confirmado.