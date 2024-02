Presidente de importante club desata la polémica tras aceptar los ‘amaños’ en el FPC

Complementando su revelación inicial, quiso hacer énfasis en que no se trata de rumores: “Me imagino que también están las autoridades del orden de nuestra nación, pero poco puedo hablar al respecto, lo único que le puedo decir es que no son sospechas”.

“Patriotas se ha visto afectado con eso, podrían ser tres partidos que nosotros mismos consideramos que los resultados no han sido satisfactorios para el club bajo la influencia nefasta del tema de los apostadores. Y esa situación está bajo investigación de las autoridades competentes dentro de lo deportivo y dentro de lo penal”, agregó.

Por otra parte, afirmó que el problema en sí no es la presencia de las apuestas en el fútbol: “No es directamente proporcional el hecho de que personas inescrupulosas y que actúan al margen de la ley cometan esta clase de actos. No tiene absolutamente nada que ver con el tema de la existencia de esa actividad de los juegos de azar y de las apuestas”.