Por esta razón Falcao no jugará su quinto partido consecutivo con el Rayo Vallecano

Radamel Falcao García tuvo un gran regreso a España en el inicio de temporada, tanto que debutó con gol y pudo mantener la racha durante algunas jornadas. Es más, en su momento batió las redes de equipos como Barcelona y Real Madrid, siendo fundamental en la zona ofensiva del Rayo Vallecano.

Aunque se generó gran ilusión por el nivel que tuvo, en la actualidad el panorama es totalmente diferente. Atrás quedaron los días en los que el equipo franjirrojo ocupaba las primeras posiciones y se perfilaba como la gran sorpresa, luchando hasta un cupo en la Champions League. Ahora son decimoterceros con 32 puntos, a 22 de zona europea.

Además, el Tigre lleva casi cinco meses sin batir las redes del rival. Su última anotación fue el 6 de noviembre de 2021, cuando ingresó desde el banco para descontar en la derrota 2-1 ante Real Madrid. Ese mismo día, el atacante de 36 años salió lesionado tras estar 12 minutos en el campo del Santiago Bernabéu.

En total, Falcao ha disputado 662 minutos en 17 partidos por liga española, siete de ellos como titular, y registra cinco anotaciones. Además, jugó otros 96 minutos en tres encuentros en la Copa del Rey.

La última vez que tuvo minutos también fue ante el Real Madrid, pero el pasado 26 de febrero en la fecha 26 de la liga. Ese día ingresó al segundo tiempo para disputar tan solo 18 minutos en la derrota sufrida en casa. Desde ese encuentro ha sido baja la convocatoria por Copa del Rey ante Real Betis, en liga se perdió los juegos ante Cádiz, Sevilla Atlético de Madrid y se confirmó que no jugará ante Granada este domingo.

Sobre la actualidad física del artillero samario, que en febrero cumplió 36 años de edad, se conoció que tiene una molestia en uno de los gemelos. “Falcao tiene una lesión muscular pequeñita. Ahí no hay opción de poder arriesgar. Hasta que no cicatrice ese tema muscular, no estará”, indicó a mediados de marzo el técnico Andoni Iraola.

Sin dar una nueva actualización del delantero internacional con la Selección Colombia, el entrenador de Rayo Vallecano informó que este sábado no podrá contar con él para el compromiso por la fecha 30 de la liga española. “Saveljich, Falcao y Merquelanz no van a llegar al partido de Granada, confiamos en que para los siguientes partidos podamos tener a alguno más”, dijo en rueda de prensa.

“Recuperamos a Unai López, que puede ser un jugador muy importante en este tramo final de temporada. Para este partido, tenemos la baja de Trejo por sanción, que es un jugador fundamental en muchos sentidos. Con Unai, tenemos ese jugador más que nos puede ayudar durante el partido o incluso de inicio, ya lo valoraremos”, agregó sobre la situación del departamento médico del Rayo.

El partido en el que el equipo de Falcao visite al Granada se disputará este domingo a las 11:30 a.m. (hora colombiana) y será transmitido por ESPN, además de vía streaming por Star +. Se espera que la cuota colombiana corra por cuenta de los delanteros Luis Suárez y Carlos Bacca, quienes militan en el equipo granadino junto al lesionado Santiago Arias.