Egan Bernal llegó a pensar en el “retiro del ciclismo” tras el accidente

El ciclista colombiano Egan Bernal descartó este sábado competir en una de las grandes vueltas del ciclismo en 2022, cuando apenas da sus primeros pedalazos sobre la bicicleta después del accidente que casi le cuesta la vida.

Ante la pregunta de un periodista, Bernal dijo avanzar satisfactoriamente en su recuperación y consideró prematuro disputar la Vuelta a España (agosto-septiembre), la última del trío de grandes vueltas del calendario después del Giro de Italia (mayo) y el Tour de Francia (julio).

“La Vuelta a España tal vez sería demasiado. (...) Claramente no estaría para disputarla y sería darle muy duro al cuerpo”, dijo en una rueda de prensa en Bogotá.

El campeón del Tour en 2019 y el Giro en 2021 volvió a pedalear en la carretera el domingo pasado, dos meses después de chocar a 62 km/h contra la parte trasera de un bus detenido cerca de la capital colombiana.

Desde entonces entrena junto a sus amigos y familiares. “Para participar en una carrera de esas uno no puede ir a improvisar y si tiene un dolor claramente se va a ver y uno no va poder terminar la carrera”, añadió el ‘escarabajo’ de 25 años.

Después de dos semanas de hospitalización y varias cirugías en su columna, mano y pierna derecha para corregir una veintena de fracturas; la recuperación ha avanzado más rápido de lo que se estimaba, aunque el capo del Team Ineos no se animó a dar un plazo para regresar a la competencia.

“Sería un sueño poder competir este año, (pero) no me atrevo a dar una fecha porque sería un poco irresponsable de mi parte”, añadió Bernal, que aún camina apoyándose de un bastón producto de las heridas.

Otro tema que tocó fue el de un posible “retiro del ciclismo”, algo que se le pasó por la cabeza tras el accidente. “Claramente lo pensé cuando estuve en la camilla en la UCI, no sabía si iba a montar en bicicleta. Existía la opción de que no volviera a ser ciclista profesional, pero no era algo que me trasnochara, solo pensaba que estaba con vida, que tenía movilidad en las piernas y que podría volver a caminar eventualmente”, dijo.

Durante el evento de este sábado, el ‘joven maravilla’ participó en una prueba de realidad virtual sobre un rodillo de bicicleta e hizo un recorrido junto a aficionados.

Pedalazos junto a su madre

Sobre su fiel compañera, la bicicleta, el campeón del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021 mostró que las ganas de vivir siempre serán más importantes ante cualquier adversidad. “El día más feliz de mi vida. Después de 2 meses y 20 huesos rotos, acá estoy, y tengo ganas de más!! Nos vemos en la carretera muchachos”, escribió en su cuenta de Instagram el pasado lunes 28 de marzo.

En las imágenes, que son bastante conmovedoras, el ciclista del Ineos aparece en compañía de su novia María Fernanda Gutiérrez, conocida en las redes sociales como Mafe Motas. Ella, veterinaria de profesión, se volvió famosa con sus apariciones durante el Giro de Italia 2021.

Paso Bike girl 💁🏼‍♀️ pic.twitter.com/cTGni7srXi — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 30, 2022

Pero hay otra mujer en la vida del pedalista colombiano que en las últimas horas se ha robado todas la miradas. Se trata de Flor Gómez, la mamá del campeón de la vida. En un video quedó registrado que por la venas de Egan y su madre corre sangre de ciclistas.

Con toda la indumentaria, Flor Gómez demostró que también tiene un gran nivel sobre la bicicleta. Sin duda alguna ese acompañamiento y apoyo han sido vitales para que Egan Bernal siga sorprendiendo con su exitosa recuperación.

Con información de la AFP.