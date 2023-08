Por goleada: dos favoritas en el Mundial Femenino 2023 se instalaron en cuartos de final

Las españolas aplacaron en el césped de un lleno Eden Park cualquier tipo de duda tras la decepción ante Japón. Con un once renovado y más ofensivo, y una mayor intensidad y concentración en todas las líneas, esta vez sí pudo imponer su mejor fútbol ante una Suiza, un escalón, eso sí, por debajo de las ‘Nadeshiko’, pero que no había encajado ningún gol. Las suizas, con solo un tiro a puerta, al descanso llevaban cuatro ya, en parte por culpa de una enorme Aitana Bonmatí, que ofreció su mejor versión y letal cada vez que pisó el área para demostrar su calidad y que su candidatura al Balón de Oro no es una quimera.