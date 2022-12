“¿Por qué hay que escoger entre la Pulga y el Pelusa?”, Luis Enrique pide no comparar a Messi y Maradona

Lionel Messi llega a su quinto mundial consecutivo con el peso de ganar la Copa del Mundo, único título que falta en su palmarés.

El trofeo anhelado, a diferencia de la Pulga, sí lo ostenta Diego Armando Maradona. Por ese logro es que el actual 10 carga una presión adicional en Qatar 2022, que además es, probablemente, su último, probable certamen.

Precisamente en Oriente Medio Messi alcanzó los 1.000 partidos como profesional en el cruce de octavos de final contra Australia, llegó a los 9 goles superando a Diego Armando Maradona y está a 1 de Batistuta, que es el máximo anotador de Argentina en los mundiales.

La comparación entre los mejores jugadores de la historia en Argentina es inevitable, pero al tiempo molesta, para técnicos como Luis Enrique, seleccionador de España, que durante el Mundial ha sacado tiempo para ser streamer y tener contacto con sus fans.

“¿Por qué los argentinos o un aficionado al fútbol tiene que escoger entre la Pulga y el Pelusa? La pulga es dios, y el pelusa fue dios, dios del fútbol”, dijo.

Estoy con vos, Luis Enrique.

Basta de Maradona o Messi.

Es y será Maradona y Messi.

Sumemos, no dividamos.

pic.twitter.com/QCie9Zings — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 4, 2022

En su exposición, Luis Enrique argumentó que son diferentes generaciones.

“Qué suerte que son argentinos y lástima que no son españoles. Hay una tendencia siempre a comparar los equipos en función de los entrenadores. El Barça de uno o del otro. Son equipos, situaciones, años diferentes y en un año cambian los equipos”, dijo el técnico de España.

El español fue enfático en el tema Messi y Maradona.

“¿Por qué siempre hay una tendencia a comparar? No pasa nada y puede ser hasta positivo. La época del Pelusa fue increíble y nos hizo disfrutar a todos, podía casi que ganar un Mundial solo. En esta época es más difícil y la Pulga o Leo Messi es el número 1 sin ninguna duda”, completó.

La Argentina comandada por Lionel Messi se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 tras vencer a Australia 2 a 1.

Teniendo en cuenta el compromiso de los suramericanos, los hinchas argentinos esperan con mucha ilusión el partido contra Países bajos y se aferran a un video realizado con inteligencia artificial en el que se le ve a Diego Maradona ofreciéndoles unas sentidas palabras a los aficionados de la Albiceleste.

“Antes de despedirme, me gustaría decirles que el fútbol sigue siendo el deporte más lindo y más sano del mundo. Espero que el fútbol nos vuelva a dar una alegría a los argentinos. Ojalá que podamos volver a festejar como en el 86, nos lo merecemos. Nos lo merecemos, muchachos. Y les pido un favor: no me olviden, porque yo a ustedes los llevo en mi corazón”, dice el Pelusa en el video.