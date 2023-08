Por un jugador se retrasa la convocatoria de la Selección Colombia, conozca de quién se trata y cuándo saldría

No obstante, Ricardo Orrego, en Mañanas Blu , de Blu Radio , explicó que la demora se debe a un solo jugador, el volante Juan Fernando Quintero, quien hace parte de Racing.

Quintero sería titular

En el estadio del ‘Xeneize’ Juanfer no fue titular, pero entró a los 28 minutos, sin tener mucha trascendencia en el juego.

La denuncia de Carlos Antonio Vélez

Mateo Casierra sorprendió, al tardar solo dos minutos en marcar el tanto de la Selección Colombia. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

“En ese momento no tenía justificación, pero ahora con los 0 minutos de los nuestros en ataque, la mayoría de ellos son suplentes, que es un hecho cierto porque solo juegan 11 y por eso no es un insulto. Quintero es suplente, Cuadrado es suplente, a Santos Borré ni lo tienen en cuenta, frente a esa sequía uno tiene que mirar otra vez a Duván Zapata, pero resulta que Casierra, después del partido con Irak, jugó 14 minutos ante Alemania, se fue y ha actuado siete veces con el Zenit, no es gran cosa, porque están aislados en Rusia, pero allá está jugando y ha marcado seis goles. Ahora sí, sin novela, deportivamente sí tiene mérito”, apuntó.