Preocupación en Inglaterra antes de la final del Mundial Femenino: la razón por la que no habría venta de alcohol

La preocupación aumenta en Inglaterra antes de la final del Mundial femenino del domingo, a última hora de la mañana, pero no necesariamente por el resultado: numerosos pubs no tienen derecho de abrir tan temprano y todavía menos a servir alcohol.

Es la primera vez que las Leonas, la selección de Inglaterra, alcanzan la final del Mundial femenino. Los ingleses no habían llegado tan lejos en la competición desde 1966, cuando el cuadro masculino alcanzó la final contra Alemania Occidental. Una ocasión perfecta para reunirse en el pub, preferentemente con una cerveza en la mano.

Pero el partido que enfrentará a Inglaterra y España tendrá lugar en Sídney y, debido a la diferencia horaria, cuando el balón eche a rodar, en Reino Unido serán las 11:00 a.m. locales. Pero los domingos por la mañana, hasta las 11 de la mañana o incluso hasta mediodía, numerosos pubs no están autorizados a abrir o a servir cervezas.

El Chelsea no deja de gastar plata: anunció otro fichaje estelar por casi 70 millones de euros

Contexto: El Chelsea no deja de gastar plata: anunció otro fichaje estelar por casi 70 millones de euros

España vs Inglaterra. | Foto: Getty Images

El debate está a pie de calle

La British Beer and Pub Association pidió que se autorizara una apertura excepcional a las 10:00 a.m. Pero una modificación general de las horas de apertura de los pubs en toda Inglaterra necesitaría la aprobación del Parlamento, vacío actualmente de diputados debido a las vacaciones de verano (boreal), y las peticiones para llamar de urgencia a Westminster no han surtido efecto.