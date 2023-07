Presidente de Nacional destapa los motivos de la salida de Alejandro Restrepo y su posible regreso al club

A pesar de que hace poco Atlético Nacional confirmó a William Amaral como estratega para esta temporada, en una entrevista con AS, el dirigente del cuadro paisa se refirió con respecto a Restrepo del que, dependiendo de los resultados deportivos del actual estratega del ‘verdiblanco’, no se le descartaría su regreso a los ‘verdiblancos’ en el año 2024.

En la entrevista, el dirigente se expresó de manera vehemente sobre el presente de su equipo y acerca de Restrepo afirmó que: “Nunca ha dejado de ser una opción para Nacional, hoy está en un club que respetamos mucho y además tenemos nuestro cuerpo técnico que tiene un contrato , no estamos pensando en más allá de este momento”, con lo que deja ver que no está cerrada la puerta, pero que en lo que va del campeonato está conforme y respeta el proceso que lleva William Amaral.

Sobre la salida de Alejandro Restrepo de Atlético Nacional

El dirigente fue enfático con los detalles sobre la controversial despedida del técnico en su momento, asegurando que Nacional no le dio finalización al proceso: “Le voy a contar lo que me enteré como miembro de junta en ese entonces: Alejandro Restrepo fue ratificado previo a un partido con Olimpia, él pensaba que el club le iba a decir que dimitiera, pero fue ratificado. Nos dijo ‘podemos seguir, pero queremos estos cambios’. El club no le pudo satisfacer ni aceptar y por eso amistosamente se dio por finalizado su contrato, pero Alejandro tiene una gran relación con el club” afirmó.